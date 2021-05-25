Представники США і Росії провели консультації щодо безпеки перед зустріччю президентів Джо Байдена і Володимира Путіна. Дата і місце зустрічі глав держав поки не розкривається.

Як повідомили в Білому домі, зустріч стала продовженням недавніх дискусій, проведених в Рейк’явіку між державним секретарем США Ентоні Блінкеном і міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.

– Дискусія стала важливим кроком у підготовці до запланованого саміту, дата і місце проведення якого будуть оголошені пізніше, – повідомили в Вашингтоні.

У Білому домі назвали дискусії конструктивними, попри розбіжності.

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У США впевнені, що з Російською Федерацією можна досягти взаємоприйнятних рішень у низці сфер, а нормалізація двосторонніх відносин сприятиме глобальній передбачуваності та стабільності.

Зустріч Байдена і Путіна

У квітні Байден висловив сподівання на зустріч з Путіним влітку 2021 року.

Цьому передував телефонна розмова між главами держав. Тоді Байден відкрито запропонував Путіну зустрітися на нейтральній території, щоб обговорити ряд проблемних питань, які потрібно вирішити.

Після цього Ісландія, Фінляндія та Австрія запропонували президентам надати майданчик для такої зустрічі.