Президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін можуть зустрітися у червні у Женеві (Швейцарія).

Про це повідомляють американські ЗМІ з посиланням на власні джерела. За їхньою інформацією, Білий дім і Кремль цього тижня можуть завершити підготовку зустрічі президентів, яка може відбутися 15 або 16 червня.

Джерела також повідомляють, що Білий дім цього тижня вже відправив радника з національної безпеки США Джейка Саллівана у Женеву, де він повинен обговорити деталі зустрічі з радником з національної безпеки РФ Миколою Патрушевим.

Але все ж офіційно в адміністрації президента США поки не повідомляють, де пройде зустріч Байдена і Путіна.

Зустріч Байдена і Путіна

У квітні Джо Байден і Володимир Путін провели телефонну розмову, під час якої президент США запропонував президенту РФ зустрітися у третій країні, щоб обговорити низку питань, які потрібно вирішити країнам.

Пізніше Джо Байден заявив про наміри провести зустріч влітку.