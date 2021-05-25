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Вікторія Гірко |

Байден і Путін можуть зустрітися наступного місяця у Женеві – ЗМІ

Путин-Байден

Президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін можуть зустрітися у червні у Женеві (Швейцарія).

Про це повідомляють американські ЗМІ з посиланням на власні джерела. За їхньою інформацією, Білий дім і Кремль цього тижня можуть завершити підготовку зустрічі президентів, яка може відбутися 15 або 16 червня.

Джерела також повідомляють, що Білий дім цього тижня вже відправив радника з національної безпеки США Джейка Саллівана у Женеву, де він повинен обговорити деталі зустрічі з радником з національної безпеки  РФ Миколою Патрушевим.

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Але все ж офіційно в адміністрації президента США поки не повідомляють, де пройде зустріч Байдена і Путіна.

Зустріч Байдена і Путіна

У квітні Джо Байден і Володимир Путін провели телефонну розмову, під час якої президент США запропонував президенту РФ зустрітися у третій країні, щоб обговорити низку питань, які потрібно вирішити країнам.

Пізніше Джо Байден заявив про наміри провести зустріч влітку.

Джерело: CNN

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