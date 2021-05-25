Президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін можуть зустрітися у червні у Женеві (Швейцарія).
Про це повідомляють американські ЗМІ з посиланням на власні джерела. За їхньою інформацією, Білий дім і Кремль цього тижня можуть завершити підготовку зустрічі президентів, яка може відбутися 15 або 16 червня.
Джерела також повідомляють, що Білий дім цього тижня вже відправив радника з національної безпеки США Джейка Саллівана у Женеву, де він повинен обговорити деталі зустрічі з радником з національної безпеки РФ Миколою Патрушевим.
Але все ж офіційно в адміністрації президента США поки не повідомляють, де пройде зустріч Байдена і Путіна.
Зустріч Байдена і Путіна
У квітні Джо Байден і Володимир Путін провели телефонну розмову, під час якої президент США запропонував президенту РФ зустрітися у третій країні, щоб обговорити низку питань, які потрібно вирішити країнам.
Пізніше Джо Байден заявив про наміри провести зустріч влітку.