Агенство національної безпеки США, залучившись допомогою спецслужб Данії, стежило за кількома європейськими політиками. Зокрема, розвідка США прослуховувала дзвінки канцлера Німеччини Ангели Меркель. Про це йдеться у розслідуванні данської телекомпанії Danmarks Radio.

Відповідно до матеріалів, розвідка США стежила за європейськими посадовцями у 2012-2014 роках, підключаючись до данських інтернет-кабелів.

Окрім Меркель, у поле зору також потрапили тодішній міністр зовнішніх справ Франк-Вальтер Штайнмаєр (наразі президент), колишній міністр фінансів Пеер Штайнбрюк, а також посадовці з Франції, Норвегії та Швеції.

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Вперше заява про прослуховування канцлера Німеччини та інших чиновників з’явилася у 2013 році. Тоді про це повідомив відомий американський розслідувач Едвард Сноуден.

У Білому домі відповіли, що за Меркель ніколи не стежили і не збираються. Розвідка Данії вирішила провести розслідування з цього приводу. У 2020 році уряд країни також оголосив про власне розслідування щодо операції.

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