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Факти / Світ
Людмила Богданова |

Байден має намір призначити доньку Кеннеді послом в Австралії – ЗМІ

Джо Байден

Президент США Джо Байден має намір призначити на посаду дипломатичного представника в Австралії Керолайн Кеннеді – доньку  35-го президента Джона Кеннеді.

Також Байден розглядає ще одну особу з родини Кеннеді. Очолити посольство однієї з європейських країн може Вікі Кеннеді – дружина покійного Теда Кеннеді – екс-сенатора США і за сумісництвом наймолодшого рідного брата Джона Кеннеді.

Керолайн Кеннеді працювала послом США у Японії за часів президентства Барака Обами. Як пишуть американські ЗМІ, завдяки призначенню Керолайн та Вікі Байден поверне на політичну арену одну з найвідоміших династій США, а також вшанує пам’ять товариша.

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Байден називав Теда Кеннеді старшим братом – вони разом працювали у Сенаті США 36 років. У Білому домі чутки про призначення Кеннеді поки що не коментують.

Зустріч Байдена і Путіна

Президенти США та Росії зустрінуться у швейцарському місті Женева 16 червня. Джо Байден і Володимир Путін обговорять стосунки між країнами, пандемію Covid-19 та конфлікти у регіонах.

Детальніше про зустріч Байдена та Путіна читайте у матеріалі.

Джерело: Axios

Фото: Getty Images

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