Американська електронна компанія IBM запустила у Німеччині найпотужніший квантовий комп’ютер у Європі. Презентація відбулася 15 червня у місті Енінген.

Компанія заявила, що система може одночасно обробляти 27 квантових бітів або кубітів.

Через пандемію коронавірусу канцлер Німеччини Ангела Меркель спостерігала за запуском дистанційно. Вона назвала квантовий комп’ютер “дивом техніки” та технологічною перевагою Німеччини над іншими країнами.

Меркель повідомила про виділення додаткових €2 млрд на фінансування досліджень квантових обчислень.

– Звичайно, ми не єдині у світі з такими ідеями. США та Китай, зокрема, інвестують великі суми.

Today marks a big step forward for IBM Quantum, as Chancellor Angela Merkel and @ArvindKrishna unveil the first #IBMQuantum System One in Europe with @Fraunhofer Gesellschaft. Read more here: https://t.co/AsTVJuMafu pic.twitter.com/aBLyp3W1qG — IBM Research (@IBMResearch) June 15, 2021

Кванттовий комп’ютер IBM у Німеччині є першим за межами США, де таких налічується близько 30. Квантові комп’ютери обходять обмеження традиційної фізики і виконують обчислення набагато швидше, ніж звичайні комп’ютери. Через це такі системи хочуть використовувати для розробки нових матеріалів, ліків або програм штучного інтелекту.

Роботи у Південній Кореї

У Південній Кореї хочуть встановити роботів для посиленої охорони кордону з КНДР. Пристрої будуть вбудовані системою спостереження на основі штучного інтелекту.

Вони зможуть пересуватися зі швидкістю 5 м/c і відстежувати об’єкти, що рухаються.