Американська електронна компанія IBM запустила у Німеччині найпотужніший квантовий комп’ютер у Європі. Презентація відбулася 15 червня у місті Енінген.

Компанія заявила, що система може одночасно обробляти 27 квантових бітів або кубітів.

Через пандемію коронавірусу канцлер Німеччини Ангела Меркель спостерігала за запуском дистанційно. Вона назвала квантовий комп’ютер “дивом техніки” та технологічною перевагою Німеччини над іншими країнами.

Меркель повідомила про виділення додаткових €2 млрд на фінансування досліджень квантових обчислень.

