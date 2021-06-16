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Факты / Мир
Людмила Богданова |

В Германии презентовали самый мощный в Европе квантовый компьютер

Ангела Меркель

Американская электронная компания IBM запустила в Германии самый мощный квантовый компьютер в Европе. Презентация состоялась 15 июня в городе Энинген.

Компания заявила, что система может одновременно обрабатывать 27 квантовых битов или кубитов.

Из-за пандемии коронавируса канцлер Германии Ангела Меркель наблюдала за запуском дистанционно. Она назвала квантовый компьютер “чудом техники” и технологическим превосходством Германии над другими странами.

Меркель сообщила о выделении дополнительных €2 млрд на финансирование исследований квантовых вычислений.

— Конечно, мы не единственные в мире с такими идеями. США и Китай, в частности, инвестируют крупные суммы.

Квантовый компьютер IBM в Германии является первым за пределами США, где таких насчитывается около 30.

Квантовые компьютеры обходят ограничения традиционной физики и выполняют вычисления гораздо быстрее, чем обычные компьютеры. Поэтому такие системы хотят использовать для разработки новых материалов, лекарств или программ искусственного интеллекта.

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Они смогут передвигаться со скоростью 5 м/c и отслеживать движущиеся объекты.

Источник: AP

Фото: Depositphotos

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