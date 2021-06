Американская электронная компания IBM запустила в Германии самый мощный квантовый компьютер в Европе. Презентация состоялась 15 июня в городе Энинген.

Компания заявила, что система может одновременно обрабатывать 27 квантовых битов или кубитов.

Из-за пандемии коронавируса канцлер Германии Ангела Меркель наблюдала за запуском дистанционно. Она назвала квантовый компьютер “чудом техники” и технологическим превосходством Германии над другими странами.

Меркель сообщила о выделении дополнительных €2 млрд на финансирование исследований квантовых вычислений.

Today marks a big step forward for IBM Quantum, as Chancellor Angela Merkel and @ArvindKrishna unveil the first #IBMQuantum System One in Europe with @Fraunhofer Gesellschaft. Read more here: https://t.co/AsTVJuMafu pic.twitter.com/aBLyp3W1qG

