Організаційний комітет Олімпійських ігор в Токіо заборонив алкоголь у місцях проведення. Рішення аргументували вживанням заходів для протидії поширенню коронавірусу.

Алкогольні напої не можна буде як придбати на місцях, так і принести з собою. Крім того, людей з температурою тіла 37,5°C та більше не будуть допускати до перегляду змагань.

– Дотримуючись порад експертів, оргкомітет вирішив забороняти продаж і вживання алкогольних напоїв на місцях, щоб запобігти поширенню інфекцій, – повідомила президент Олімпійських ігор Токіо у Сейко Хашимото.

Також Хашимото додала, що компанія Asahi Breweries, яка спонсорує захід, погодилася з забороною. Asahi Breweries є одним з провідних виробників пива та безалкогольних напоїв у Японії.

Також у разі виникнення надзвичайної ситуації чи інших першочергових заходів, пов’язаних із протидією поширенню Covid-19, кількість допустимих глядачів може скоротитися.

Раніше організатори Олімпіади у Токіо розглядали можливість дозволу на вживання алкоголю. Водночас виникали побоювання, що під впливом спритних напоїв глядачі ігноруватимуть правила соціальної дистанції.