У Китаї чоловік знайшов сина, якого викрали 24 роки тому торговці людьми біля власного будинку, що у провінції Шаньдун. 51-річний Го Гангтанг проїхав по всій країні близько 500 тис. км, щоб відшукати хлопця.
Інцидент з викраденням стався у 1997 році, коли дитині було всього два роки. Відтоді чоловік об’їздив десяти провінцій у країні на мотоциклі. За період виснажливих поїздок він стикався з пограбуваннями, отримував травми та зламав 10 мотоциклів.
Го Гангтанг ходив з фотографіями свого сина і витрачав на пошуки усі заощадження. Часом він спав на вулиці та просив грошей у людей. За цей час китаєць став відомим членом організацій зниклих безвісти в Китаї та допоміг семи батькам возз’єднатися зі своїми викраденими дітьми.
За даними місцевих ЗМІ, сина Го Гангтанга знайшли у сусідній провінції Хенань.
– Тепер, коли дитину знайшли, відтепер все може бути лише щасливим, – заявив Го Гангтанг журналістам.
За даними Міністерства громадської безпеки Китаю, поліція змогла простежити особу сина за допомогою ДНК-тестування. Пізніше було знайдено двох підозрюваних у злочині, їх затримали.
У Китаї викрадення та торгівля немовлятами є проблемою протягом десятків років. За даними 2015 року, щороку у країні викрадають близько 20 тис. дітей, переважно їх віддають на усиновлення як на території країни, так і за кордоном.
Guo Gangtang, whose story inspired the 2015 movie Lost and Love, has recently completed his 24-year search after finding his missing son. In 1997, Guo’s two-year-old son was abducted. The father drove more than 400,000 kilometers across 31 provinces in search of his son. pic.twitter.com/Ot1hbWMoh8
— Yicai Global 第一财经 (@yicaichina) July 13, 2021
Фото: 海客新闻