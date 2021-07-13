У Китаї чоловік знайшов сина, якого викрали 24 роки тому торговці людьми біля власного будинку, що у провінції Шаньдун. 51-річний Го Гангтанг проїхав по всій країні близько 500 тис. км, щоб відшукати хлопця.

Інцидент з викраденням стався у 1997 році, коли дитині було всього два роки. Відтоді чоловік об’їздив десяти провінцій у країні на мотоциклі. За період виснажливих поїздок він стикався з пограбуваннями, отримував травми та зламав 10 мотоциклів.

Го Гангтанг ходив з фотографіями свого сина і витрачав на пошуки усі заощадження. Часом він спав на вулиці та просив грошей у людей. За цей час китаєць став відомим членом організацій зниклих безвісти в Китаї та допоміг семи батькам возз’єднатися зі своїми викраденими дітьми.

За даними місцевих ЗМІ, сина Го Гангтанга знайшли у сусідній провінції Хенань.

– Тепер, коли дитину знайшли, відтепер все може бути лише щасливим, – заявив Го Гангтанг журналістам.

За даними Міністерства громадської безпеки Китаю, поліція змогла простежити особу сина за допомогою ДНК-тестування. Пізніше було знайдено двох підозрюваних у злочині, їх затримали.