Американські військові завершать бойову місію США в Іраку. Однак і після цього американські війська продовжуватимуть навчати та консультувати місцевих військовослужбовців.

Про це президент Джо Байден повідомив за результатами зустрічі з прем’єр-міністром Іраку Мустафою аль-Кадхімі.

– Я думаю, що справи йдуть добре. Наша роль в Іраку буде доступною для подальшого навчання, допомоги та боротьби з ІДІЛ – як тільки вони з’являться.

Президент США заявив Мустафі аль-Кадхімі, що співробітництво США та Ірану у боротьбі проти тероризму продовжиться навіть на новому етапі відносин.

Наразі в Іраку перебуває 2,5 тис. військових з США, які допомагають місцевій армії боротися з представниками угрупування Ісламська держава. Скільки їх залишиться після повідомлення Байдена, поки що невідомо.

Американські війська увійшли на територію Іраку у 2003 році з метою повалення режиму Саддама Хусейна. Відтоді вони були присутні на території країни.

Ще влітку 2017 року влада Іраку оголосила про перемогу над представниками Ісламської держави, однак напади бойовиків остаточно не припинилися. Нещодавно у Багдаді стався теракт на місцевому ринку – сотні людей загинули та отримали травми.