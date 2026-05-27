Під час нічної атаки на Україну Росія запустила 163 безпілотники типу Шахед, Гербера, Італмас та дрони-імітатори типу Пародія. 150 з них знешкодила українська ППО.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Нічна атака на Україну 27 травня: що відомо

Внаслідок нічної атаки на Україну 27 травня зафіксовані влучання восьми БпЛА на семи локаціях, а також падіння уламків у чотирьох місцях.

– Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, – сказано у повідомленні.

В Повітряних силах нагадали, що ворожі безпілотники продовжують атакувати Україну, тож закликали дотримуватися правил безпеки.

Зауважимо, що шестеро людей, зокрема неповнолітній, постраждали під час атаки на Дніпропетровську область сьогодні, 27 травня.

Нагадаємо, вночі 26 травня російські війська застосували балістичні ракети та понад сотню безпілотників різних типів.

