У Києві пасажир проник у тунель метро станції Палац Україна: рух лінією затримувався
У Києві на синій гілці метро тимчасово затримувався рух поїздів через несанкціоноване проникнення пасажира у тунель на станції Палац Україна.
Про це повідомили у Київському метрополітені.
За інформацією підприємства, через інцидент поїзди курсували із затримкою до 15 хв. На місце викликали правоохоронців, які встановлюватимуть обставини події.
Згодом у метрополітені повідомили, що рух поїздів на синій лінії повністю відновлено, а метро працює у штатному режимі.
