У Києві на синій гілці метро тимчасово затримувався рух поїздів через несанкціоноване проникнення пасажира у тунель на станції Палац Україна.

Про це повідомили у Київському метрополітені.

На станції Палац Україна пасажир проник у тунель

За інформацією підприємства, через інцидент поїзди курсували із затримкою до 15 хв. На місце викликали правоохоронців, які встановлюватимуть обставини події.

Згодом у метрополітені повідомили, що рух поїздів на синій лінії повністю відновлено, а метро працює у штатному режимі.

24 травня у Києві не працював вхід до станції метро Лук’янівська через пошкодження вестибюля вибуховою хвилею. Згодом запрацював вихід у напрямку вулиці Юрія Іллєнка. Проте вхід зі станції метро Лук’янівська у напрямку ТЦ Квадрат тимчасово закрили.

Зранку 31 січня у метро Києва фіксувалися перебої зі світлом – на деяких станціях не було освітлення, не працювали ескалатори. Проте вже після обіду метрополітен почав відновлювати роботу.

