Минулої доби на фронті зафіксовано 296 бойових зіткнень, а вночі сили протиповітряної оборони збили 150 ворожих дронів.

РФ масовано атакувала Чернігів

Вночі Чернігів зазнав масованої атаки, повідомив Дмитро Брижинський, начальник Чернігівської міської військової адміністрації.

Після опівночі Повітряні сили попередили про російські дрони у напрямку Чернігова. Станом на 03:02 у Чернігові пролунало близько 15 вибухів. Пошкоджені складські приміщення, адміністративна будівля, техніка та автомобілі.

Також пошкоджені пʼять дачних будинків. У багатоповерхівках вибило вікна. На щастя, без постраждалих.

Атака на Херсон

Вранці окупанти вдарили дроном по цивільному автомобілю у Дніпровському районі Херсона. Постраждав 65-річний чоловік. У нього вибухова травма, черепно-мозкова травма, акубаротравма, травматична ампутація лівої гомілки та осколкове поранення правої ноги.

Чоловіка у тяжкому стані доставили до лікарні. Медики надають йому всю необхідну допомогу.

Також росіяни дроном атакували Комишани — постраждали двоє цивільних. Поранення отримали 53-річний чоловік та 50-річна жінка.

Атаки на Дніпропетровщину

Внаслідок нічної атаки на Дніпропетровську область постраждало шестеро людей.

Вночі було майже 20 атак на Дніпропетровську область із застосуванням безпілотників, артилерії та авіабомб. На Нікопольщині під удари потрапили Нікополь, Червоногригорівська і Марганецька громади.

Постраждав 58-річний чоловік. Він у лікарні у стані середньої тяжкості. Хлопець 17 років та чоловік 62 років лікуватимуться амбулаторно.

На Синельниківщині під ударом були Покровська і Васильківська громади. Фіксуються пошкодження приватного будинку та літньої кухні. 47-річну жінку ушпиталили в стані середньої тяжкості, а ще одній жінці 66 років і чоловіку 67 років медики надали допомогу на місці.

Вибухи в Севастополі

У тимчасово окупованому Севастополі вночі пролунала серія вибухів. Telegram-канал Кримський вітер повідомляє про ймовірне влучання у будівлю штабу Військово-повітряних сил Чорноморського флоту РФ на вулиці Гоголя.

Очевидці також повідомляли про рух машин швидкої допомоги до центру міста та дві пожежі — у районі Севастопольської бухти й поблизу штабу ВПС Чорноморського флоту РФ.

Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що місто вночі зазнало комбінованої атаки із застосуванням безпілотників і ракет Storm Shadow. Він підтвердив пошкодження кількох об’єктів у місті. Зокрема, на Ластовій ракета влучила в будівлю Південного управління Центрального банку РФ, там спалахнув дах.

У районі вулиці Гоголя нібито ракета пошкодила адміністративну будівлю, яка, як стверджує Развожаєв, давно не використовувалася.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 554-ту добу.

