Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Трамп прокоментував припинення постачання зброї Україні: Байден виснажив країну
У Києві попрощались із пілотом F-16 Максимом Устименком
Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: розклад матчів і результати
Чи було фінансування соціальних виплат у липні: куди вже перераховані кошти
Стовп вогню та диму: момент вибуху під Житомиром потрапив на відео
Юлія Гайдук, редакторка стрічки
4 хв.

Яка кількість вступників у 2025 році за прогнозом МОН: актуальні дані

кількість вступників 2025
Фото: Depositphotos

Для вступу до закладів вищої освіти абітурієнти складають національний мультипредметний тест (НМТ), результати якого є основою конкурсного відбору.

Скільки буде абітурієнтів у 2025 році — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Кількість вступників 2025 — прогноз МОН

Кількість вступників у кожному навчальному році є важливим показником для планування роботи закладів вищої освіти, формування державного замовлення та розподілу бюджетних місць.

Зараз дивляться

У МОН повідомляють, що на участь у НМТ у 2025 році зареєструвалося 317 083 особи, що більше ніж у 2024 році.

Цікаво, що кількість учасників, які планують складати тестування за кордоном, залишається стабільною, що свідчить про збереження інтересу до здобуття вищої освіти в Україні навіть серед тих, хто тимчасово перебуває за межами країни.

МОН зазначає, що із загального числа зареєстрованих 236 529 осіб є цьогорічними випускниками шкіл. Решта — ті абітурієнти, які повернулися до навчання після перерви у навчанні.

3 липня в ефірі національного телемарафону Єдині новини заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький озвучив прогнози щодо кількості вступників до вишів у 2025 році.

Зокрема, він спрогнозував, що у 2025 році до закладів професійно-технічної та вищої освіти загалом вступатимуть близько пів мільйона абітурієнтів.

Так, цього року кабінети випускника потрібно відкривати для:

  • бакалаврату;
  • професійно-технічної освіти;
  • фахової передвищої освіти;
  • магістратури;
  • аспірантури.

Також заступник міністра освіти і науки наголосив, що цьогоріч була запроваджена нова система фінансування вищої освіти. Зокрема, до бюджетної та контрактної форми навчання додалася третя модель — контрактник із грантом.

Таким чином держава прагне заохотити молодь обирати професії, які відповідають реальним потребам ринку праці та стратегічним інтересам країни.

Натомість напрямки з нижчим попитом можуть мати обмежене фінансування: менше бюджетних місць і обмежений доступ до освітніх грантів, що зробить навчання на таких спеціальностях дорожчим.

Наразі велику кількість держзамовлень мають спеціальності:

  • сфера ІТ;
  • освіта;
  • медицина;
  • психологія;
  • реабілітація, терапія;
  • інженерія, архітектура;
  • будівництво;
  • агрономія та сільське господарство.
Читайте також
Вступ на бюджет 2025: яку кількість балів необхідно набрати
мінімальні бали для вступу на бюджет 2025

Пов'язані теми:

Вступна кампаніяОсвіта в Українітелемарафон
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь