Яка кількість вступників у 2025 році за прогнозом МОН: актуальні дані

Для вступу до закладів вищої освіти абітурієнти складають національний мультипредметний тест (НМТ), результати якого є основою конкурсного відбору.

Скільки буде абітурієнтів у 2025 році — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Кількість вступників 2025 — прогноз МОН

Кількість вступників у кожному навчальному році є важливим показником для планування роботи закладів вищої освіти, формування державного замовлення та розподілу бюджетних місць.

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У МОН повідомляють, що на участь у НМТ у 2025 році зареєструвалося 317 083 особи, що більше ніж у 2024 році.

Цікаво, що кількість учасників, які планують складати тестування за кордоном, залишається стабільною, що свідчить про збереження інтересу до здобуття вищої освіти в Україні навіть серед тих, хто тимчасово перебуває за межами країни.

МОН зазначає, що із загального числа зареєстрованих 236 529 осіб є цьогорічними випускниками шкіл. Решта — ті абітурієнти, які повернулися до навчання після перерви у навчанні.

3 липня в ефірі національного телемарафону Єдині новини заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький озвучив прогнози щодо кількості вступників до вишів у 2025 році.

Зокрема, він спрогнозував, що у 2025 році до закладів професійно-технічної та вищої освіти загалом вступатимуть близько пів мільйона абітурієнтів.

Так, цього року кабінети випускника потрібно відкривати для:

бакалаврату;

професійно-технічної освіти;

фахової передвищої освіти;

магістратури;

аспірантури.

Також заступник міністра освіти і науки наголосив, що цьогоріч була запроваджена нова система фінансування вищої освіти. Зокрема, до бюджетної та контрактної форми навчання додалася третя модель — контрактник із грантом.

Таким чином держава прагне заохотити молодь обирати професії, які відповідають реальним потребам ринку праці та стратегічним інтересам країни.

Натомість напрямки з нижчим попитом можуть мати обмежене фінансування: менше бюджетних місць і обмежений доступ до освітніх грантів, що зробить навчання на таких спеціальностях дорожчим.

Наразі велику кількість держзамовлень мають спеціальності:

сфера ІТ;

освіта;

медицина;

психологія;

реабілітація, терапія;

інженерія, архітектура;

будівництво;

агрономія та сільське господарство.

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