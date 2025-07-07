Яка кількість вступників у 2025 році за прогнозом МОН: актуальні дані
Для вступу до закладів вищої освіти абітурієнти складають національний мультипредметний тест (НМТ), результати якого є основою конкурсного відбору.
Скільки буде абітурієнтів у 2025 році — читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Кількість вступників 2025 — прогноз МОН
Кількість вступників у кожному навчальному році є важливим показником для планування роботи закладів вищої освіти, формування державного замовлення та розподілу бюджетних місць.
У МОН повідомляють, що на участь у НМТ у 2025 році зареєструвалося 317 083 особи, що більше ніж у 2024 році.
Цікаво, що кількість учасників, які планують складати тестування за кордоном, залишається стабільною, що свідчить про збереження інтересу до здобуття вищої освіти в Україні навіть серед тих, хто тимчасово перебуває за межами країни.
МОН зазначає, що із загального числа зареєстрованих 236 529 осіб є цьогорічними випускниками шкіл. Решта — ті абітурієнти, які повернулися до навчання після перерви у навчанні.
3 липня в ефірі національного телемарафону Єдині новини заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький озвучив прогнози щодо кількості вступників до вишів у 2025 році.
Зокрема, він спрогнозував, що у 2025 році до закладів професійно-технічної та вищої освіти загалом вступатимуть близько пів мільйона абітурієнтів.
Так, цього року кабінети випускника потрібно відкривати для:
- бакалаврату;
- професійно-технічної освіти;
- фахової передвищої освіти;
- магістратури;
- аспірантури.
Також заступник міністра освіти і науки наголосив, що цьогоріч була запроваджена нова система фінансування вищої освіти. Зокрема, до бюджетної та контрактної форми навчання додалася третя модель — контрактник із грантом.
Таким чином держава прагне заохотити молодь обирати професії, які відповідають реальним потребам ринку праці та стратегічним інтересам країни.
Натомість напрямки з нижчим попитом можуть мати обмежене фінансування: менше бюджетних місць і обмежений доступ до освітніх грантів, що зробить навчання на таких спеціальностях дорожчим.
Наразі велику кількість держзамовлень мають спеціальності:
- сфера ІТ;
- освіта;
- медицина;
- психологія;
- реабілітація, терапія;
- інженерія, архітектура;
- будівництво;
- агрономія та сільське господарство.