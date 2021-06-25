У Запоріжжі хулігани жбурляли камінням в електровоз. Каміння потрапило через вікно всередину локомотиву, у результаті водій отримав серйозну травму ока.

54-річному чоловіку довелося закінчити поїздку. З допомогою чергового на залізничній станції Запоріжжя-2 постраждалий викликав швидку допомогу та правоохоронців.

Водія госпіталізували до лікарні – медики діагностували тяжку контузію ока. Через травму чоловік частково втратив зір на лівому оці.

Інцидент стався 20 червня на Придніпровській залізниці. Керівництво Укрзалізниці сподівається, що хулігани відповідатимуть за скоєне перед законом. Наразі правоохоронці займаються розслідуванням справи.

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Фото: Укрзалізниця