Які переваги дає грін-карта?
Головна перевага зеленої карти – отримання умов проживання у США нарівні з американцями.
Отримавши грін-карту, людина може:
- вільно перетинати кордони;
- виїжджати зі США на термін до шести місяців, а потім повертатися;
- працювати та відкривати бізнес (окрім політичної діяльності);
- здобувати безкоштовну освіту та отримувати знижки на навчання;
- оформлювати страхування;
- отримувати пенсію та інші соціальні виплати (після 10 років трудового стажу);
- брати кредити;
- без візи подорожувати до Канади, Ямайки, Мексики, Домініканської Республіки, Коста-Рики, на Бермудські, Багамські та Канарські острови.
Один із винятків грін-карти – її власник не може голосувати на виборах у США. Також вона має обмежений термін дії – 10 років, після чого її треба продовжувати.
Які умови лотереї на отримання грін-карти у США?
Взяти участь у програмі можуть вихідці з країн із історично низьким рівнем імміграції до США. Україна до цього списку входить.
Кожен претендент має відповідати таким вимогам:
- здобути повну середню освіту;
або
- протягом останніх п’яти років мати дворічний трудовий стаж, який
вимагає не менше двох років професійно-технічної підготовки. Перелік професій, представники яких допускаються до участі у програмі, можна переглянути на сайті Міністерства праці США.
Вікових обмежень для претендентів немає. Але вказані вимоги фактично унеможливлюють участь осіб до 18 років.
Як взяти участь у лотереї на отримання грін-карти?
Щоб взяти участь у розіграші зеленої карти за програмою 2023 року, необхідно пройти реєстрацію на офіційному сайті.
Там потрібно вказати персональні дані, зокрема інформацію про членів сім’ї, контакти, та додати фотографії.
Суворі вимоги висуваються до фото – вони мають бути зробленими протягом останніх шести місяців. Також потрібно буде додати фото своїх чоловіка чи дружини та дітей.
Детальні вимоги до фотокарток можна переглянути тут.
Реєстрація триватиме з 6 жовтня 2021 року до 12.00 9 листопада 2021 року. Однак не варто зволікати та відправляти заявку в останній день – через велику кількість звернень сервіс може бути перевантаженим.
Один претендент може надсилати одну заявку на участь в розіграші грін-карти. Якщо ви надішлете її двічі, вас відсторонять.
Заявку потрібно подати у вигляді електронної реєстраційної форми на вказаному сайті програми. Після реєстрації обов’язково потрібно зберегти присвоєний персональний номер. Саме завдяки ньому можна буде потім зайти у систему та дізнатися про виграш.
Коли оголосять переможців лотереї?
Результати лотереї на отримання грін-карти можна буде дізнатися, починаючи з 8 травня 2022 року, на офіційному сайті, де проходила реєстрація.
Там необхідно буде зайти на посилання Перевірка статусу заявки та ввести персональний код, який ви отримали під час реєстрації.
У разі виграшу електронна система проінформує вас, а також надасть рекомендації для оформлення візи.
Переможців не сповіщатимуть про виграш поштою, це можна дізнатися самостійно. Перевірка статусу буде доступною до 30 вересня 2023 року.
За програмою 2023 року Державний департамент США розіграє 55 тис. зелених карт. На кожну країну, яка бере участь у програмі, припадає не більше 7% віз.
Що робити після виграшу грін-карти?
У разі виграшу під час перевірки статусу заявки система переведе на сторінку підтвердження, де ви отримаєте інструкції з оформлення імміграційних документів.
Після виграшу вам необхідно заповнити форму DS-260, зібрати пакети документів, а також пройти співбесіду у Посольстві чи Консульстві США.
Ще одна умова – медичний огляд. Ви повинні будете надати й докази того, що після імміграції не станете тягарем для держави. Тобто, що у вас є кошти та можливості для облаштування у США. Інакше вам можуть відмовити.
Відмова також може статися, якщо ви маєте суттєві проблеми зі здоров’ям чи є фігурантом злочинів. Відмовити можуть, якщо у вас була депортація або ви нелегально проживали у Штатах.
Скільки коштує участь у розіграші грін-карти?
За участь у програмі платити не потрібно. Однак претенденти повинні сплатити консульський збір за обробку документів та отримання диверсифікаційної візи (грін-карти). Сума становить близько $330.