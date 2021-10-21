Green Card (грін-карта або зелена карта) – це документ, який дає змогу його власнику з іншої країни постійно проживати в США на законних підставах без громадянства.

Є кілька способів отримати грін-карту. Один із найпопулярніших – лотерея, яку щороку проводить Державний департамент США. Офіційно це називається Програма диверсифікаційних імміграційних віз.

Вимоги для отримання зеленої карти прості, але й жорсткі водночас. Якщо помилитися під час заповнення необхідних документів, заявку автоматично анулюють. Однак у лотерею виграють не люди, які найкраще володіють англійською або ж мають довший досвід роботи, переможець визначається за допомогою генератора.

Як отримати грін-карту в США українцю і що для цього потрібно, дивіться у матеріалі.