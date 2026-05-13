Російські війська протягом доби 13 травня застосували для атак по території України 892 безпілотники різних типів. Основним напрямком ударів стали західні області країни.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Масована атака РФ 13 травня: що відомо

За даними військових, сьогодні з 08:00 до 18:30 армія РФ атакувала Україну 753 ударними безпілотниками типу Shahed, зокрема реактивними, а також дронами Гербера, Італмас і БпЛА-імітаторами типу Пародія.

У нічний час російські війська запустили по Україні ще 139 безпілотників. Таким чином, загалом за добу окупанти використали 892 дрони різних типів.

– Основний напрямок удару – західні регіони країни, – зазначили у Повітряних силах.

Також повідомляється, що під час цієї атаки російська армія вкотре використовувала території Білорусі та Молдови для прольоту ударних дронів у напрямку України.

До відбиття повітряного нападу залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони.

Станом на 18:30 сили протиповітряної оборони збили або подавили 710 ворожих безпілотників різних типів.

Зафіксовано влучання 36 ударних БпЛА. Ще на 26 локаціях зафіксували падіння уламків збитих дронів.

– Атака триває, декілька БпЛА – в повітряному просторі України. Не ігноруйте тривогу, дотримуйтесь правил безпеки, – наголосили в Повітряних силах.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський із посиланням на дані розвідки попереджав, що після хвиль атак дронами російські війська можуть здійснити ракетні пуски.

Станом на вечір відомо про шістьох загиблих та десятки поранених внаслідок масованої атаки РФ.

