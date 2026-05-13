У Брюсселі 18–19 червня відбудеться засідання Європейської ради, під час якого лідери країн ЄС планують обговорити новий пакет санкцій проти Росії, перспективи вступу України до Євросоюзу та перемовини про мир в Україні.

Засідання Європейської ради у Брюсселі: про що говоритимуть

Як повідомив на умовах анонімності один із посадовців ЄС, серед ключових тем саміту буде процес євроінтеграції України, зокрема можливість відкриття переговорних кластерів щодо вступу до Євросоюзу.

Також учасники зустрічі розглянуть запровадження 21-го пакета санкцій проти РФ та боротьбу з російським “тіньовим флотом”.

– У порядку денному червневого засідання Європейської ради заплановане обговорення стосунків ЄС з Україною у всіх сферах спільних інтересів. Зокрема, процес вступу України до Євросоюзу та здійснення подальшого тиску на Росію, зокрема, через новий, 21-й пакет санкцій, – розповів посадовець.

Окремо лідери ЄС мають обговорити питання енергетичної безпеки на тлі війни на Близькому Сході, обороноздатність Євросоюзу, конкуренцію з боку Китаю та формування довгострокового бюджету ЄС на 2028–2034 роки.

Джерело : Європейська правда

