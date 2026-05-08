Українці, які через війну втратили свої домівки, продовжують стикатися з однією з найболючіших проблем — відсутністю житла. Найскладнішою залишається ситуація для внутрішньо переміщених осіб, які виїхали з тимчасово окупованих територій і не мають змоги повернутися додому.

Водночас держава поступово розширює інструменти підтримки, і одним із ключових рішень став запуск житлових ваучерів у межах оновленої програми єВідновлення.

Як отримати ваучер на житло для УБД ВПО, читайте в нашому матеріалі.

Ваучер на житло для УБД: хто може отримати

В Україні з 1 травня стартувало бронювання коштів за житловими ваучерами для внутрішньо переміщених осіб, які виїхали з тимчасово окупованих територій.

Отримати житловий ваучер можуть учасники бойових дій та люди з інвалідністю внаслідок війни, які були змушені залишити свої домівки через повномасштабну російську агресію. Йдеться про громадян, яким уже погодили державну допомогу для розв’язання житлового питання.

Ваучер на житло для УБД: як оформити

Як повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, держава вже заклала 6,6 млрд грн на реалізацію програми. За ці кошти планують забезпечити житлом близько 3,3 тисячі сімей, які втратили домівки через окупацію.

Водночас у Кабміні визнають, що кількість людей, які потребують допомоги, значно більша. Саме тому уряд продовжує працювати над залученням додаткового фінансування, аби розширити програму та надати можливість більшій кількості українців придбати власне житло.

Як забронювати кошти за ваучером

Щоб отримати фінансування, переселенцям необхідно подати заявку через застосунок Дія. Після цього оператор програми Укрпошта перевіряє наявність коштів. Детально у відео тут.

Якщо фінансування підтверджують, протягом п’яти днів заявнику надходить повідомлення про успішне бронювання.

Після цього отримувач допомоги має 60 днів, аби використати кошти за призначенням. Гроші дозволено спрямувати на придбання квартири чи приватного будинку, інвестування у будівництво або внесення першого платежу за іпотечним кредитом.

Порядок надання фінансування формується автоматично — відповідно до дати та часу подання заявки. Якщо людина не скористалася заброньованими коштами упродовж двох місяців, вони повертаються до системи та передаються наступному заявнику у черзі.

Сам житловий ваучер чинний протягом п’яти років із моменту його внесення до Реєстру пошкодженого та знищеного майна. Документ гарантує державне фінансування придбання житла в межах визначеної суми.

Ваучер на житло для УБД: коли буде

Як повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій України, у межах державної програми єВідновлення вже схвалили 3 296 заяв на отримання житлових ваучерів для внутрішньо переміщених осіб, які виїхали з тимчасово окупованих територій. На реалізацію цієї допомоги передбачено 6,59 млрд грн.

Йдеться про підтримку для громадян зі статусом учасника бойових дій, а також людей з інвалідністю, отриманою внаслідок війни.

Українцям, які подавали заявки на участь у програмі, радять перевірити повідомлення у застосунку Дія. Частина заявників уже отримала оновлений статус житлового ваучера — “зверніться до нотаріуса”, що відкриває можливість переходити безпосередньо до оформлення купівлі житла.

За словами віцепрем’єр-міністра з відновлення України — міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби, інтерес до програми виявився надзвичайно високим. Лише протягом першої години після запуску бронювання громадяни подали понад 5 тисяч звернень, а за два дні кількість заявок наблизилася до 17 тисяч.

Посадовець також наголосив, що уряд продовжує працювати над розширенням фінансування програми. Зокрема, планується залучити близько 3,9 млрд грн від Банку розвитку Ради Європи. За словами Кулеби, головне завдання держави зараз — максимально швидко спрямувати ці кошти на забезпечення житлом українців, які втратили свої домівки через війну.

Як працює черга на бронювання ваучерів на житло для УБД

Після того як заявник подає звернення на резервування фінансування, система автоматично вносить його до електронної черги. Пріоритет визначається не вручну, а виключно за часом реєстрації заявки — чим раніше людина подала звернення, тим вищою буде її позиція у списку очікування.

Далі програма перевіряє, чи є на рахунках оператора Укрпошти достатньо коштів для підтвердження бронювання. Якщо фінансування доступне, система автоматично погоджує заявки у порядку їх надходження, доки вистачає наявного ресурсу. Отже, коли дадуть ваучер на житло для УБД, залежить від фінансування.

Ті звернення, для яких наразі не вистачило грошей, не анулюються — вони залишаються в електронній черзі та очікують нового фінансування або повернення невикористаних сум від інших учасників програми.

У випадку, якщо заявник не скористався заброньованими коштами протягом 60 днів, резерв скасовується автоматично. Гроші повертаються на рахунок оператора програми та перерозподіляються між наступними людьми у черзі.

Після втрати бронювання людина не позбавляється права на участь у програмі. Вона може повторно подати заявку, однак у такому разі система формуватиме її місце в черзі вже за новою датою та часом звернення.

На що можна використати житловий ваучер

Отримані кошти можна спрямувати на:

придбання квартири або приватного будинку;

інвестування у будівництво житла;

часткове погашення іпотеки чи житлового кредиту.

Житловий ваучер — це документ, який підтверджує гарантію державного фінансування на придбання житла в межах 2 млн грн. Його формують автоматично після ухвалення рішення спеціальною комісією, а інформація про ваучер вноситься до Реєстру пошкодженого та знищеного майна.

