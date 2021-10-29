Підставили плече: Нафтогаз поставить до Молдови 500 тис. куб. газу

Україна допоможе Молдові подолати енергетичну кризу, що склалася в країні внаслідок небажання Газпрому укладати новий ринковий контракт на постачання природного газу.

НАК Нафтогаз України виграла перший тендер на постачання газу молдовській державній компанії S.A. Energocom. Як повідомили в українській компанії, вже сьогодні, 29 жовтня, буде протранспортовано 500 тис. куб. газу.

Контракт на постачання цієї партії газу оформлений як додатковий договір до рамкової угоди між НАК Нафтогаз України та S.A. Energocom.

– Національна акціонерна компанія продовжить брати участь в тендерах з закупівлі молдовською стороною додаткових обсягів газу. У разі схвалення тендерної пропозиції Нафтогаз готовий поставити необхідні обсяги газу до Молдови, – зазначили в компанії.

Крім того, відповідно до рішення РНБО та Уряду екстрену допомогу Молдові в обсязі 15 млн куб. газу надав Оператор ГТС України. Як пояснили в компанії, цей обсяг газу є тимчасовою позикою з метою стабілізації тиску в ГТС Молдови на час організації додаткових закупівель газу молдавськими колегами.

Нагадаємо, раніше Рада національної безпеки та оборони України ухвалила рішення щодо надання допомоги з постачанням газу Молдові у випадку такої необхідності.

Уряд Молдови 22 жовтня запровадив режим надзвичайного стану терміном на 30 днів через критичну ситуацію в енергетичній сфері.

Фото: Група Нафтогаз