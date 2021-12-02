Опубліковано список санкцій, які запровадили США, ЄС, Британія та Канада проти Білорусі.

Санкції ЄС

Європейська рада опублікувала список санкцій ЄС проти Білорусі, згідно з яким під обмеженнями опинилися 17 білоруських чиновників, серед яких співробітники прикордонної служби та судді, а також різні авіакомпанії, організації та підприємства.

У п’ятому пакеті санкцій виявилися:

ТОВ Оскартур

ВАТ Планета

ВАТ Белшина

ВАТ Планета

авіакомпанія Белавіа

дочірнє унітарне підприємство Готель Мінськ

республіканське унітарне підприємство Центркурорт

філія Заводу Хімволокно – ВАТ Гродно Азот

окрема служба активних заходів (ОСАМ)

Білорусьнафта

сирійська авіакомпанія Cham Wings Airlines

розташована в Туреччині паспортно-візова служба VIP Grub

Під європейські санкції потрапили й інші компанії, причетні до організації турів для жителів Близького Сходу та Африки до Мінська, а також готелі, де розміщувалися мігранти.

Санкції США

У документі, опублікованому на сайті казначейства США, зазначено, що американським юридичним та фізичним особам з 2 грудня заборонено давати білоруському Мінфіну або Банку розвитку кредити більш ніж на 90 днів.

Обмеження ввели проти трьох білоруських повітряних суден, 20 фізосіб, Мінфіну Білорусі, банку розвитку РБ та ще 12 компаній.

В основному американський список санкцій повторює європейський.

Крім іншого, там знаходяться літаки EW-78843 і EW-78779, вертоліт EW-001PH.

Також у списку великі компанії – Белтехекспорт, виробники та експортери калію, електромеханічний завод АГАТ – системи управління.

З фізосіб у списку США старший син самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка – Дмитро, член виконкому Олімпійського комітету Білорусі Дмитро Басков, співробітники МВС.

Інші обмеження

Про введені санкції проти Білорусі оголосили й інші країни – Канада та Велика Британія.

Зокрема, Британія заборонила в’їзд п’ятьом людям, яких назвали “пропагандистами, які грали ключову роль у поширенні дезинформації в Білорусі”, також країна заморозила їхні активи.

Також до списку потрапив “високопоставлений білоруський чиновник, відповідальний за придушення громадянського суспільства та демократичної опозиції в країні”, судді та помічники прокурора, яких визнали відповідальними за політично мотивовані рішення проти журналістів, активістів та протестувальників.

Канада включила до свого списку 24 фізосіб, сім юридичних осіб, серед яких президентський спортивний клуб, ВАТ Пеленг, Центркурорт, Гардсервіс, БелТехЕкспорт, електромеханічний завод АГАТ, 140 ремонтний завод.

Джерела: Європейська рада, Казначейство США, МЗС Великої Британії, МЗС Канади