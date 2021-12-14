Масований штурм білорусько-польського кордону 16 листопада особисто контролював та координував заступник голови Прикордонної служби Білорусі Роман Подліньов.

Таку інформацію на прес-конференції у Варшаві 14 грудня повідомив речник міністра-координатора польських спецслужб Станіслав Жарін.

– Нам вдалося ідентифікувати людину, яка була під час штурму 16 листопада на польському кордоні в пункті Кузниця-Брузги. Це заступник голови білоруських прикордонників генерал-майор Роман Подліньов, – стверджує Жарін.

Він уточнив, що на Подлінєва того дня звернули увагу силовики Польщі, оскільки його поведінка свідчила про те, що він перебуває на місці для спостереження та контролю того, що відбувається.

During the attacks on the Polish border crossing, which took place on November 16, 2021, the deputy head of the Belarusian border guards (Roman Podliniev) was overseeing the actions against the Poles. Belarusian services are deeply engaged in operation against PL. pic.twitter.com/jCmvyvIg9x — Stanisław Żaryn (@StZaryn) December 14, 2021

Крім того, за словами Станіслава Жаріна, білоруські прикордонники беруть участь у пропагандистській війні проти Польщі.

Роль Подлінєва у цих операціях є значною, зазначив прес-секретар.

Він уточнив, що це також засвідчує, що гібридна операція режиму Олександра Лукашенка виходить далеко за межі організації міграційного шляху.

Джерело: Станіслав Жарін, Укрінформ

Фото: Станіслав Жарін