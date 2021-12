Масований штурм білорусько-польського кордону 16 листопада особисто контролював та координував заступник голови Прикордонної служби Білорусі Роман Подліньов.

Таку інформацію на прес-конференції у Варшаві 14 грудня повідомив речник міністра-координатора польських спецслужб Станіслав Жарін.

Він уточнив, що на Подлінєва того дня звернули увагу силовики Польщі, оскільки його поведінка свідчила про те, що він перебуває на місці для спостереження та контролю того, що відбувається.

During the attacks on the Polish border crossing, which took place on November 16, 2021, the deputy head of the Belarusian border guards (Roman Podliniev) was overseeing the actions against the Poles.

Belarusian services are deeply engaged in operation against PL. pic.twitter.com/jCmvyvIg9x

— Stanisław Żaryn (@StZaryn) December 14, 2021