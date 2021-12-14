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Штурм польського кордону мігрантами координував білоруський генерал – спецслужби Польщі

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Штурм польського кордону мігрантами координував білоруський генерал – спецслужби Польщі

Масований штурм білорусько-польського кордону 16 листопада особисто контролював та координував заступник голови Прикордонної служби Білорусі Роман Подліньов.

Таку інформацію на прес-конференції у Варшаві 14 грудня повідомив речник міністра-координатора польських спецслужб Станіслав Жарін.

– Нам вдалося ідентифікувати людину, яка була під час штурму 16 листопада на польському кордоні в пункті Кузниця-Брузги. Це заступник голови білоруських прикордонників генерал-майор Роман Подліньов, – стверджує Жарін.

Він уточнив, що на Подлінєва того дня звернули увагу силовики Польщі, оскільки його поведінка свідчила про те, що він перебуває на місці для спостереження та контролю того, що відбувається.

Крім того, за словами Станіслава Жаріна, білоруські прикордонники беруть участь у пропагандистській війні проти Польщі.

Роль Подлінєва у цих операціях є значною, зазначив прес-секретар.

Він уточнив, що це також засвідчує, що гібридна операція режиму Олександра Лукашенка виходить далеко за межі організації міграційного шляху.

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Джерело: Станіслав Жарін, Укрінформ

Фото: Станіслав Жарін

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