Росія зажадала від НАТО гарантій щодо неприєднання України та Грузії

Москва висунула умови НАТО та США щодо гарантій безпеки, зокрема не входження України та Грузії до Альянсу. МЗС РФ оприлюднило проекти договорів.

У проекті договору з США та НАТО щодо гарантій безпеки є кілька пунктів, які стосуються безпосередньо України:

– Учасники, які є державами-членами Організації Північноатлантичного договору, приймають зобов’язання, що виключають подальше розширення НАТО, зокрема, приєднання України, а також інших держав. Учасники, які є державами-членами Організації Північноатлантичного договору, відмовляються від будь-якої військової діяльності на території України, а також інших держав Східної Європи, Закавказзя та Центральної Азії.

Заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков пояснив, що Москва вимагає відкликання рішення саміту НАТО 2008 року в Бухаресті про те, що Україна та Грузія стануть членами Альянсу.

Вкотре використовуючи мову шантажу, представник російської дипломатії зазначив, що “це не ультиматум Заходу, але не можна недооцінювати серйозність цих попереджень”.

Рябков поскаржився на “підрив безпеки Росії” та спроби створити навколо РФ “вороже середовище”.

Водночас визнав, що поки що реакція США та НАТО на вимоги Кремля не обнадіює.

Напередодні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вкотре наголосив, що рішення про приєднання України перебуває у сфері юрисдикції лише Києва та 30 членів Північноатлантичного альянсу.

За його словами, підтримка України з боку НАТО не несе жодної загрози для Росії.

Столтенберг додав, що Росія не має права вето на вступ України до Північноатлантичного альянсу.