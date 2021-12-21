Серед країн-союзників по НАТО немає консенсусу щодо переговорів з Росією про так звані гарантії безпеки. Йдеться про низку вимог Москви, одна з яких стосується нерозширення Альянсу на схід.

Про це інформує видання Financial Times із посиланням на поінформовані джерела.

За даними журналістів, союзники по НАТО змирилися з необхідністю вести перемовини з Кремлем, попри неможливість виконання багатьох російських вимог. Мета НАТО в цій ситуації – пошук дипломатичного вирішення ситуації довкола України, біля кордонів якої сконцентровані війська РФ.

За інформацією FT, представники оборонних відомств країн Заходу прагнуть уникнути прямої відмови від пропозицій Москви. Вони шукають можливості для врегулювання ситуацію біля кордонів України, де зараз перебувають десятки тисяч російських військовослужбовців.

– Переконати Росію відмовитися від нарощування військ на кордоні з Україною, які, за даними американської розвідки, можна використати для вторгнення, – це основна мета НАТО, – йдеться в матеріалі.

Минулого тижня Росія передала НАТО та США перелік своїх “червоних ліній”: низку вимог, серед яких – відмова Україні в членстві в НАТО та нерозміщення військ на території пострадянських держав.

Як зазначає FT, західні посадовці в приватному спілкуванні відкинули майже всі вимоги Москви як неправомірні та такі, що суперечать домовленостям, які гарантують суверенним державам право обирати власний курс в оборонній сфері.

Водночас посадовці визнають: якщо відкинути зараз цю “дипломатичну” пропозицію Москви, це може погіршити ситуацію.

Захід сприймає останні пропозиції Кремля як можливість для діалогу. Паралельно Росію попереджають про санкції в разі ескалації ситуація на кордонах України.

– Проблема тут у тому, що якщо ви просто скажете “ні” (вимогам Москви, – Ред.), у вас не буде місця для розмов, – пояснив журналістам на умовах анонімності високопоставлений дипломат НАТО.

Він уточнив, що країни-члени Альянсу та Євросоюзу обговорювали, як реагувати на вимоги Москви.

Офіційні особи повідомили Financial Times, що наразі немає консенсусу щодо того, як можуть відбуватися перемовини з РФ та хто до них буде залучений.

За словами співрозмовників видання, з огляду на те, що НАТО виключає будь-які поступки, які можуть вплинути на безпеку його членів чи суверенітет України, порозумітися буде складно.

Західні дипломати не хочуть, щоб Росія встановлювала умови взаємодії. А тому переговори розпочнуться тільки після того, як НАТО та США узгодять свої пропозиції у відповідь на російські.

Тим часом міністри оборони країн Балтії одностайно відкинули вимоги Москви.

– Ми бачимо, що агресивна позиція Росії лише посилюється, а подальша ескалація є серйозною загрозою не лише для безпеки України, а й усієї Європи. Для нашого регіону та всіх союзників життєво важливо мати єдину ситуаційну поінформованість та тісне співробітництво. Тому ми обговорюватимемо ситуацію найближчими днями у різних форматах, – наголосив міністр оборони Естонії Калле Лаанет.

Напередодні радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван провів розмову із помічником лідера РФ Юрієм Ушаковим. За підсумками цих перемовин у Білому домі наголосили: США готові до переговорів з Росією з питань безпеки, проте в координації з європейськими партнерами та за умов деескалації ситуації на кордонах України.

А генсек НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що компроміс з Росією щодо розширення НАТО, зокрема щодо вступу України, неможливий.