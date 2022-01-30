Макаревич, Ахеджакова та інші відомі люди збирають підписи в РФ проти війни з Україною

На фоні попереджень про можливе вторгнення російських військ в Україну в Росії відомі люди розпочали збір підписів проти війни з нашою державою.

Ініціатива називається: Аби не було війни! Збір підписів розпочали письменники, музиканти, актори, режисери, вчені, журналісти, правозахисники, політики. Вони створили Заяву прихильників миру проти Партії Війни у російському керівництві.

У заяві зазначається, що останнім часом посилився потік тривожної інформації про можливе військове вторгнення Росії в Україну. Зокрема, з’являються дані про активне вербування найманців у РФ, перекидання військової техніки на тимчасово окуповані території Донбасу.

– У відповідь інтенсивно озброюється Україна, НАТО спрямовує додаткові сили до Східної Європи. Напруга не спадає, а навпаки – тільки наростає, – йдеться в заяві.

Підписанти звертають увагу на те, що керівництво РФ не запитувало в своїх громадян, чи хочуть вони війни з Україною, оскільки суспільна дискусія в Росії відсутня. При цьому на державному телебаченні представлена лише одна точка зору – прибічників війни у владі РФ. І війна подається російською пропагандою як допустимий та неминучий розвиток подій.

Підписанти додають, що влада РФ намагається обдурити своїх громадян та нав’язати їм ідею начебто “священної війни” із Заходом замість розвитку власної країни та підвищення рівня життя.

– Ми, відповідальні громадяни Росії та патріоти своєї країни, звертаємось до політичного керівництва РФ та кидаємо відкритий та публічний виклик Партії Війни, яка сформувалася всередині влади… Наша позиція гранично проста: Росії не потрібна війна з Україною та Заходом. Нам ніхто не загрожує, на нас ніхто не нападає. Політика, заснована на просуванні ідеї такої війни, – аморальна, безвідповідальна та злочинна, і не може здійснюватися від імені народів Росії. В такої війни не може бути ні легітимних, ні моральних цілей, – наголошується в заяві.

Підписанти додають, що війна не лише не відповідає інтересам Росії, а й “несе у собі загрозу самому її існуванню”.

– Божевільні дії політичного керівництва країни, які штовхають нас до цієї межі, неминуче ведуть до формування у Росії масового антивоєнного руху. Кожен із нас природним чином стає його частиною, – зазначають автори заяви.

Підписанти пообіцяли зробити все можливе, щоб запобігти, а в разі необхідності й зупинити війну.

Під заявою, зокрема підписалися: акторка Лія Ахеджакова, музикант Андрій Макаревич, режисери Гаррі Бардін, Володимир Мірзоєв, Анна Шапіро, письменник Віктор Шендерович, поет Вероніка Доліна, телеведуча Тетяна Лазарєва, правозахисники Лев Пономарьов, Світлана Ганнушкіна, Валерій Борщев, публіцист Андрій Піонтковський, політики Григорій Явлинський, Лев Шлосберг та інші. Ознайомитися з повним списком підписантів можна за посиланням.

Останнім часом у західних ЗМІ все частіше лунають попередження про те, що російські війська можуть вторгнутися в Україну. На цьому фоні країни Заходу готують жорсткі санкції проти Росії.

Водночас секретар РНБО Олексій Данілов нещодавно запевнив, що ситуація в Україні контрольована, і підстав для паніки немає. Він наголошував, що поки що немає підтверджень можливості наступу на Україну з боку військ РФ.

Міністр оборони Олексій Резніков також заявив, що наразі Росія не створила ударне угруповання, яке могло би здійснити вторгнення в Україну.

Джерело: Эхо Москвы