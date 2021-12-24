Протягом останніх тижнів в інформаційному просторі все частіше лунають попередження про загрозу вторгнення Росії в Україну, а також повідомлення про значне угруповання військ, які Москва зібрала поблизу українських кордонів.

Напередодні з’явилася нова інформація: що Росія масово вербує найманців для “відрядження” на Донбас. Такі дані оприлюднило російськомовне видання Медуза.

Факти ICTV поспілкувалися з військовими експертами та спробували з’ясувати, як розцінювати такі дії РФ та чи може це свідчити про підготовку до повномасштабної агресії.

Що саме повідомили журналісти про вербування найманців

Згідно з публікацією, вербувальники в РФ почали набирати групи найманців начебто для “бойового відрядження” на український Донбас. Які завдання перед ними поставлять, наразі невідомо.

Серед найманців є колишні російські військовослужбовці, які входили до складу Приватної військової компанії (ПВК) Вагнера та брали участь у воєнних діях.

Журналісти поспілкувалися з найманцями та з’ясували, що перемовини щодо “відрядження” на Донбас розпочалися восени 2021 року. Проте більшість опитаних отримали пропозиції протягом останніх кількох тижнів.

З кінця листопада 2021 року пропозиції надходили не лише професійним найманцям, а й пересічним бойовикам, які вже брали участь у війні на Донбасі. Вербувальники в розмовах із потенційними кандидатами озвучували суму “зарплати” – від 160 тис. до 320 тис. рублів на місяць.

Найманців набирають у кілька груп.

Проходить “набір” і серед мешканців тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, які мають бойовий досвід.

Один із найманців у коментарі журналістам висловив думку, що такого широкого вербування на “український напрямок” не спостерігалося вже кілька років.

Деякі найманці відмовлялися від пропозиції, коли чули, що потрібно їхати в Україну, оскільки проти української армії “дуже складно воювати”.

Що кажуть військові експерти

У коментарі Фактам ICTV військовий аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков наголосив, що є дві найбільш імовірні гіпотези вербування найманців Росією:

1. Ними хочуть посилити створені Росією два так звані армійські корпуси, що знаходяться на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

2. Їх можуть використати для охорони якихось об’єктів на Донбасі.

– Це або спроба підсилити два армійські корпуси на Донбасі, в яких є некомплект сил, і якість сил теж під питанням у зв’язку із, в тому числі, вживанням алкоголю і наркотичних речовин. Або ж їх можуть використовувати для охорони важливих економічних об’єктів, особливо на фоні того, що Росія активізує економічну взаємодію із Донбасом, – розповів експерт.

Водночас Микола Бєлєсков зазначив, що не можна відкидати й сценарій використання цих найманців у бойових діях проти українських військ. При цьому експерт нагадав, що бойовики ПВК Вагнера вже брали участь у боях на Донбасі в 2015 році і безуспішно.

А тепер, коли українська армія суттєво посилилася, російським найманцям буде ще важче з нею воювати.

– Якщо ми говоримо про сценарії якихось бойових дій проти Збройних сил України, то, по-перше, є досвід кінця січня 2015 року. Тоді бойовики ПВК Вагнера залучалися до бойових дій, до штурмів опорних пунктів. Але навіть тоді в них нічого не виходило, попри те, що українські солдати призивалися по мобілізації, не мали часу на підготовку і були не найкраще озброєні. В умовах же, коли українські Збройні сили з 2014-2015 років зробили великий прогрес – і в плані підготовки, і в плані озброєння – їм (найманцям, – Ред.) буде ще важче воювати із ЗСУ, – пояснив експерт.

За словами Бєлєскова, якщо найманців дійсно збирають для бойових дій, їх можуть використати як гарматне м’ясо – в першому ешелоні для атаки на українські позиції та для допомоги регулярним підрозділам військ РФ проривати оборону.

– Будь-які приватні військові компанії не мають ні такого досвіду, ні такого озброєння, щоб сьогодні реалізовувати завдання прориву тактичної глибини оборони, яка в нас сформована на Донбасі за ці роки. Тобто залучення, звичайно, можливе до активних бойових дій, але виключно як перший ешелон, як якесь гарматне м’ясо, яке спростить завдання прориву оборони. Сама по собі будь-яка ПВК не може воювати із регулярними Збройними силами України. Не могли вони цього робити в 2015 році, не можуть вони цього робити тим паче зараз, коли ЗСУ значно посилилися. Тому виключати їхнього (найманців, – Ред.) залучення не можна, але без російських регулярних військ вони точно не обійдуться, – наголосив військовий аналітик.

При цьому Микола Бєлєсков вважає більш реальними перші дві гіпотези: про залучення до охорони об’єктів на Донбасі та посилення так званих армійських корпусів.

А політичний консультант, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко дотримується думки, що Росія може використати найманців у якихось точкових військових операціях на Донбасі.

Водночас він також наголосив, що українські війська здатні протистояти бойовикам.

– Їх вербування може свідчити про те, що якісь точкові операції за певними напрямками, або якийсь план Росія може намагатися реалізовувати. Це так. Але, з іншого боку, слід розуміти, що українські військові за роки війни навчилися протидіяти таким найманцям. Вони вивчили як їхню тактику, так і їхні методи ведення диверсійних кампаній чи участі безпосередньо в бойових діях. І вже випрацювали тактику протидії, – розповів Олександр Мусієнко.

Як зазначив експерт, навіть у публікації Медузи йшлося про те, що не всі найманці хочуть вирушати на окуповані території Донбасу, оскільки бояться українських військових.

– Це вже свідчить про репутацію наших армійців, які можуть і вміють давати відсіч, – додав Мусієнко.

Що кажуть в українській розвідці

Протягом останніх тижнів українська розвідка повідомляла, що російські окупанти проводили тренування на Донбасі, вдосконалювали фортифікаційне обладнання передових позицій та мінували наближені до лінії зіткнення ділянки місцевості.

У так званих тренуваннях були задіяні мотострілецькі, артилерійські і танкові підрозділи.

Зазначалося, що командування ЗС Росії намагається підвищити готовність угруповання російських окупаційних військ на Донбасі до “виконання завдань”.

Крім того, за даними розвідки, окупанти розміщують танки, міномети, 122-мм гаубиці та самохідні артилерійські установки, порушуючи домовленості про відведення важкого озброєння. Нові вогневі позиції та склади для зберігання боєприпасів ворог облаштовує в межах населених пунктів, які розташовані поблизу лінії зіткнення.

А мінометні та артилерійські підрозділи комплектують найманцями з РФ (через відсутність підготовлених кадрів серед мешканців окупованого Донбасу).

За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, на території тимчасово окупованого Донбасу постійно перебувають 600 – 800 кадрових російських військових – офіцерів та генералів. Вони займають командні посади та керують підрозділами окупаційних військ.