На фоне предупреждений о возможном вторжении российских войск в Украину в России известные люди начали сбор подписей против войны с нашим государством.

Инициатива называется: Лишь бы не было войны! Сбор подписей начали писатели, музыканты, актеры, режиссеры, ученые, журналисты, правозащитники, политики. Они создали Заявление сторонников мира против Партии Войны в российском руководстве.

В заявлении отмечается, что в последнее время усилился поток тревожной информации о возможном военном вторжении России в Украину. В частности, появляются данные об активной вербовке наемников в РФ, перебрасывании военной техники на временно оккупированные территории Донбасса.

– В ответ интенсивно вооружается Украина, НАТО направляет дополнительные силы в Восточную Европу. Напряжение не спадает, а напротив – только нарастает, — говорится в заявлении.

Подписанты обращают внимание на то, что руководство РФ не спрашивало у своих граждан, хотят ли они войны с Украиной, поскольку общественная дискуссия в России отсутствует. При этом на государственном телевидении представлена только одна точка зрения – сторонников войны во власти РФ. И война подается российской пропагандой как допустимое и неизбежное развитие событий.

Подписанты добавляют, что власти РФ пытаются обмануть своих граждан и навязать им идею якобы “священной войны” с Западом вместо развития собственной страны и повышения уровня жизни.

– Мы, ответственные граждане России и патриоты своей страны, обращаемся к политическому руководству РФ и бросаем открытый и публичный вызов Партии Войны, которая сформировалась внутри власти… Наша позиция предельно проста: России не нужна война с Украиной и Западом. Нам никто не угрожает, на нас никто не нападает. Политика, основанная на продвижении идеи такой войны – аморальна, безответственна и преступна, и не может вестись от имени народов России. У такой войны не может быть ни легитимных, ни нравственных целей, — подчеркивается в заявлении.

Подписанты добавляют, что война не только не отвечает интересам России, но и “несет в себе угрозу самому ее существованию”.

– Безумные действия политического руководства страны, толкающие нас к этой черте, неизбежно ведут к формированию в России массового антивоенного движения. Каждый из нас естественным образом становится его частью, — отмечают авторы заявления.

Подписанты пообещали сделать все возможное, чтобы предотвратить, а в случае необходимости и остановить войну.

Под заявлением, в частности, подписались: актриса Лия Ахеджакова, музыкант Андрей Макаревич, режиссеры Гарри Бардин, Владимир Мирзоев, Анна Шапиро, писатель Виктор Шендерович, поэт Вероника Долина, телеведущая Татьяна Лазарева, правозащитники Лев Пономарев, Светлана Ганнушкина, политики Григорий Явлинский, Лев Шлосберг и другие. Ознакомиться с полным списком подписчиков можно по ссылке.

В последнее время в западных СМИ все чаще раздаются предупреждения о том, что российские войска могут вторгнуться в Украину. На этом фоне страны Запада готовят жесткие санкции против России.

В то же время, секретарь СНБО Алексей Данилов недавно заверил, что ситуация в Украине контролируема, и оснований для паники нет. Он отмечал, что пока нет подтверждений возможности наступления на Украину со стороны войск РФ.

Министр обороны Алексей Резников также заявил, что в настоящее время Россия не создала ударную группировку, которая могла бы совершить вторжение в Украину.

Источник: Эхо Москвы