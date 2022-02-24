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Борис Джонсон скликав екстрений саміт НАТО

Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Борис Джонсон

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон скликав екстрений саміт НАТО.

Чиновник переконаний, що президент Росії Володимир Путін обрав шлях кровопролиття та руйнувань, розпочавши цей неспровокований напад на Україну.

— Я вражений жахливими подіями в Україні, і я розмовляв із президентом Зеленським, щоби обговорити подальші кроки. Велика Британія та наші союзники дадуть рішучу відповідь, — наголосив він.

Вранці 24 лютого Путін оголосив про початок спецоперації в Україні та введення військ РФ на Донбас. Після цього о 5.00 країна-агресор завдала ракетних ударів по українських містах.

Як пояснили невдовзі у МВС України, вторгнення розпочалося з атаки на аеродроми, військові склади у Києві, Харкові та Дніпрі, а також державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю та окупованим Кримом.

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