Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон скликав екстрений саміт НАТО.

Чиновник переконаний, що президент Росії Володимир Путін обрав шлях кровопролиття та руйнувань, розпочавши цей неспровокований напад на Україну.

I am appalled by the horrific events in Ukraine and I have spoken to President Zelenskyy to discuss next steps.

President Putin has chosen a path of bloodshed and destruction by launching this unprovoked attack on Ukraine.

The UK and our allies will respond decisively.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) February 24, 2022