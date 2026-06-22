Під час атаки на Харків ударними безпілотниками було пошкоджено багатоповерхівку.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Атака на Харків 22 червня: що відомо

За попередніми даними, ворожий ударний дрон влучив у фасадну частину багатоповерхового житлового будинку в Шевченківському районі Харкова.

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За словами міського голови, удар прийшовся на рівні 22-го поверху.

Після влучання зайнявся фасадний матеріал, однак пожежа згасла ще до прибуття рятувальників.

Також унаслідок удару в будинку вибило близько десяти вікон.

Попередньо, інформації про постраждалих не надходило.

Наразі відповідні служби продовжують обстеження місця удару та уточнюють остаточні наслідки атаки на Харків 22 червня.

Напередодні, ввечері 21 червня, російські війська атакували Харків ударними безпілотниками.

Тоді, за даними міського голови Ігоря Терехова, під удар ворога потрапив також багатоповерховий житловий будинок у Шевченківському районі міста.

Влучання зафіксували на рівні 12-го поверху. На місці виникла пожежа. Минулося без постраждалих.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 580-ту добу.

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