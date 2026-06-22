Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Втрати ворога на 22 червня: ЗСУ знищили 1190 окупантів, 51 артсистему та 2015 БпЛА
Минулої доби Сили оборони на фронті ліквідували щонайменше 1 190 російських окупантів.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Втрати ворога на 22 червня 2026
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особового складу – близько 1 393 140 (+1 190) осіб;
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танків – 12 050 (+1) од;
-
бойових броньованих машин – 24 805 (+8) од;
-
артилерійських систем – 44 530 (+51) од;
-
РСЗВ – 1 886 (+1) од;
-
засобів ППО – 1 437 (+2) од;
-
літаків – 436 (+0) од;
-
гелікоптерів – 353 (+0) од;
-
наземних робототехнічних комплексів – 1 712 (+9) од;
-
БпЛА оперативно-тактичного рівня – 366 164 (+2 015) од;
-
крилатих ракет – 4 787 (+0) од;
-
кораблів/катерів – 33 (+0) од;
-
підводних човнів – 2 (+0) од;
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автомобільної техніки та автоцистерн – 110 201 (+384) од;
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спеціальної техніки – 4 321 (+5) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 580-ту добу.
Зараз дивляться
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
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