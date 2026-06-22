Минулої доби Сили оборони на фронті ліквідували щонайменше 1 190 російських окупантів.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Втрати ворога на 22 червня 2026

особового складу – близько 1 393 140 (+1 190) осіб;

танків – 12 050 (+1) од;

бойових броньованих машин – 24 805 (+8) од;

артилерійських систем – 44 530 (+51) од;

РСЗВ – 1 886 (+1) од;

засобів ППО – 1 437 (+2) од;

літаків – 436 (+0) од;

гелікоптерів – 353 (+0) од;

наземних робототехнічних комплексів – 1 712 (+9) од;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 366 164 (+2 015) од;

крилатих ракет – 4 787 (+0) од;

кораблів/катерів – 33 (+0) од;

підводних човнів – 2 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 110 201 (+384) од;

спеціальної техніки – 4 321 (+5) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 580-ту добу.

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