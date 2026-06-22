Уночі проти 22 червня російські війська атакували Запоріжжя ударними безпілотниками.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Атака на Запоріжжя 22 червня: що відомо

Повітряну тривогу в області оголосили через загрозу ударних безпілотників. Згодом стало відомо, що ворог здійснив атаку на Запоріжжя.

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За словами Івана Федорова, внаслідок влучання близько 01:40 зруйновано приватний житловий будинок. На місці виникла пожежа.

Також пошкоджень зазнала багатоповерхова житлова забудова — вибуховою хвилею вибило вікна та пошкодило фасад будівлі.

Унаслідок атаки на Запоріжжя сьогодні, 22 червня, постраждав чоловік. Йому надають необхідну медичну допомогу.

Зранку 22 червня, близько 06:20, ворог повторно атакував Запоріжжя. Через удар російського безпілотника по приватному сектору обласного центра, загорівся будинок.

За попередньою інформацією, поранення дістали три людини. На жаль, жінка, що перебувала у зруйнованому будинку, загинула.

Також ворог вдарив по нежитловій будівлі. На місці удару сталася пожежа, однак люди на цьому об’єкті не постраждали.

Нагадаємо, що близько 23:00 21 червня ворог завдав удару по приватному домоволодінню в одному з районів Запоріжжя. Сталася пожежа.

Унаслідок атаки постраждали двоє людей: 67-річна жінка дістала осколкові поранення кінцівок, 71-річний чоловік – гостру реакцію на стрес.

Наразі на місці працюють профільні служби. Триває ліквідація наслідків російської атаки на Запоріжжя 22 червня та обстеження пошкоджень.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 580-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Запорізька ОВА

Фото : Факти ICTV

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