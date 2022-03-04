Не хочуть прямої війни з РФ: у США пояснили, чому не закривають українське небо

США ухиляються від рішення запровадити безпілотну зону над Україною через побоювання прямої війни з Росією.

Про це під час брифінгу 3 березня повідомила Джен Псакі – речниця Білого дому.

– Це, по суті, вимагало б, щоб американські військові збивали російські літаки та спонукали до потенційної прямої війни з Росією. Це саме той крок, якого ми хочемо уникнути, – відповіла Псакі на запитання журналістів.

Нагадаємо, петиція до НАТО про закриття неба над Україною набрала необхідну кількість підписів. Її зареєстрували 26 лютого представники партії Слуга народу.

Підписати петицію можуть громадяни будь-якої країни.