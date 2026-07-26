Під час нічної атаки на Україну російські війська застосували вісім ракет та 136 безпілотників.

Про це 26 липня повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну: що відомо

Нічна атака на Україну почалася з 18:00 25 липня і триває досі.

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Оборонці неба зафіксували пуски:

однієї керованої авіаційної ракети Х-59/69 (із повітряного простору над акваторією Чорного моря);

сімох балістичних ракет Іскандер-М/С-400 (із Брянської, Курської, Воронезької областей РФ);

136 ударних безпілотників типу Shahed (зокрема реактивних), Гербера, Італмас та дронів-імітаторів типу Пародія (із районів Брянська, Курська, Орла, Міллєрова, Приморсько-Ахтарська, поки що окупованого Донецька та Гвардійського (тимчасово захоплений Крим).

Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України станом на 08:30 26 липня збили/приглушили:

одну керовану авіаційну ракету Х-59/69;

п’ять балістичних ракет Іскандер-М/С-400;

104 дрони.

Ворожі цілі приземлили на Півночі, Півдні та Сході країни.

Зафіксовано влучання двох балістичних ракет та 27 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння збитих цілей чи їхніх уламків на семи локаціях.

Атака на Україну триває, оскільки в повітряному просторі залишаються ворожі безпілотники.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 614-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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