Нічна атака на Україну: скільки з восьми ракет та 136 збила ППО
Під час нічної атаки на Україну російські війська застосували вісім ракет та 136 безпілотників.
Про це 26 липня повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Нічна атака на Україну: що відомо
Нічна атака на Україну почалася з 18:00 25 липня і триває досі.
Оборонці неба зафіксували пуски:
- однієї керованої авіаційної ракети Х-59/69 (із повітряного простору над акваторією Чорного моря);
- сімох балістичних ракет Іскандер-М/С-400 (із Брянської, Курської, Воронезької областей РФ);
- 136 ударних безпілотників типу Shahed (зокрема реактивних), Гербера, Італмас та дронів-імітаторів типу Пародія (із районів Брянська, Курська, Орла, Міллєрова, Приморсько-Ахтарська, поки що окупованого Донецька та Гвардійського (тимчасово захоплений Крим).
Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України станом на 08:30 26 липня збили/приглушили:
- одну керовану авіаційну ракету Х-59/69;
- п’ять балістичних ракет Іскандер-М/С-400;
- 104 дрони.
Ворожі цілі приземлили на Півночі, Півдні та Сході країни.
Зафіксовано влучання двох балістичних ракет та 27 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння збитих цілей чи їхніх уламків на семи локаціях.
Атака на Україну триває, оскільки в повітряному просторі залишаються ворожі безпілотники.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 614-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.