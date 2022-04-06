На черзі вугілля, нафта та газ: ЄС готує новий пакет санкцій проти РФ

Євросоюз заборонить імпорт вугілля з РФ, а наступними будуть нафта та газ. Про плани щодо запровадження санкцій проти Росії через війну в Україні з трибуни Європарламенту заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

– Ці санкції не будуть нашими останніми санкціями. Так, ми заборонимо імпорт вугілля, але ми маємо подивитися на нафту та на доходи, які Росія отримує від викопного пального (нафта та газ). Це буде наш наступний крок, який ми зробимо, – наголосила вона.

За її словами, Європа має позбутися залежності від російських енергоресурсів, і для цього має налагодити постачання скрапленого природного газу зі США, а також перейти на зелену енергетику.

Сьогодні, 6 квітня, США, Євросоюз та країни Великої сімки оголосять нові санкції проти Росії.

Масштабний пакет санкцій призведе до економічної, фінансової та технологічної ізоляції РФ.

Обмеження передбачатимуть повну заборону на нові інвестиції в Росію, а також стосуватимуться фінансових установ та державних підприємств країни-агресора. Крім цього, санкції запровадять проти російських посадових осіб та членів їхніх сімей.