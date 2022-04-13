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Факти / Світ / Росія

Медведчук, дружина Лаврова, Медведєв: Британія оновила список санкцій

Марта Бондаренко редакторка стрічки
ВІктор Медведчук

Велика Британія оновила список санкцій. До нього увійшли: затриманий СБУ олігарх Віктор Медведчук, прем’єр Росії Дмитро Медведєв, дружина глави МЗС РФ Марія Лаврова та інші.

Про це повідомляється на сайті уряду Великої Британії.

Ці санкції стосуються заморожування активів.

Крім перерахованих вище людей у ​​список санкцій потрапили президент Лукойла Вагіт Алекперов, співвласник АФК Система Володимир Євтушенков, колишній президент РЖД Володимир Якунін, власник групи ЄСП Григорій Березкін, президент Трансмашхолдингу Андрій Бокарєв.

Санкції ввели проти Павла Єзубова. В обґрунтуванні йдеться, що він тісно пов’язаний з олігархом Олегом Дерипаскою.

Також у списку депутати Держдуми РФ, які голосували за ухвалення федеральних законів “про співпрацю та взаємну допомогу між РФ і “ЛНР” і “ДНР”, а також підтримали рішення президента Путіна визнати терористичні “Л/ДНР” незалежними державами. Таким чином депутати висловилися на підтримку політики, яка дестабілізує Україну та загрожує її територіальній цілісності, суверенітету чи незалежності.

У списку санкцій є члени Ради Федерації РФ.

Загалом Велика Британія розширила цей список на 206 росіян.

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Фото: УНІАН

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