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Факти / Світ

США готові до дій щодо країн, які підривають санкції проти Росії

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Джанет Йеллен

Міністерка фінансів США Джанет Єллен заявила, що країни, які зберігають нейтральну позицію щодо вторгнення Росії в Україну, можуть зіткнутися з глобальною ізоляцією.

США закликали Китай не підривати санкції і не надавати допомогу Росії, а також попросили такі країни, як Індія, зайняти більш жорстку позицію щодо РФ.

– Дозвольте мені зараз сказати кілька слів тим країнам, які бачать можливість виграшу, зберігши свої відносини з Росією та заповнивши порожнечу, яку залишили інші. Такі мотиви є недалекоглядними. І давайте зрозуміємо, об’єднана коаліція країн, які вводять санкції, не залишиться байдужою до дій, які їх підривають, – сказала Єллен.

Вона зазначила, що “на ставлення світу до Китаю та його подальшої економічної інтеграції може вплинути реакція країни на наш заклик до рішучих дій щодо Росії.”

– Китай не може очікувати, що світове співтовариство поважатиме його заклики до принципів суверенітету та територіальної цілісності в майбутньому, якщо не буде поважати ці принципи зараз, коли це має значення, – попередила міністерка фінансів США.

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Джерело: The Guardian

Фото: Getty Images

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