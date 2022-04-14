США готові до дій щодо країн, які підривають санкції проти Росії

Міністерка фінансів США Джанет Єллен заявила, що країни, які зберігають нейтральну позицію щодо вторгнення Росії в Україну, можуть зіткнутися з глобальною ізоляцією.

США закликали Китай не підривати санкції і не надавати допомогу Росії, а також попросили такі країни, як Індія, зайняти більш жорстку позицію щодо РФ.

– Дозвольте мені зараз сказати кілька слів тим країнам, які бачать можливість виграшу, зберігши свої відносини з Росією та заповнивши порожнечу, яку залишили інші. Такі мотиви є недалекоглядними. І давайте зрозуміємо, об’єднана коаліція країн, які вводять санкції, не залишиться байдужою до дій, які їх підривають, – сказала Єллен.

Вона зазначила, що “на ставлення світу до Китаю та його подальшої економічної інтеграції може вплинути реакція країни на наш заклик до рішучих дій щодо Росії.”

– Китай не може очікувати, що світове співтовариство поважатиме його заклики до принципів суверенітету та територіальної цілісності в майбутньому, якщо не буде поважати ці принципи зараз, коли це має значення, – попередила міністерка фінансів США.