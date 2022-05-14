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Факти / Світ

РФ зупинить поставки електроенергії до Фінляндії, яка йде до НАТО

Маліновська Ангеліна, Редактор сайту
РФ зупинить поставки електроенергії до Фінляндії, яка йде до НАТО

Дочірня компанія російської енергетичної компанії  Интер РАО RAO Nordic заявила, що з 14 травня не постачатиме електрику до Фінляндії.

– На жаль, ми змушені зазначити, що за обсяги, які були продані на біржі Nord Pool з 6 травня, кошти ще не надійшли на наш банківський рахунок. Ця ситуація є винятковою і сталася вперше за понад двадцять років нашої торгової історії. Ми сподіваємося, що ситуація незабаром вирішиться, і торгівля електроенергією з Росією відновиться, – йдеться в офіційному повідомленні RAO Nordic.

За інформацією компанії Fingrid, яка контролює електромережі Фінляндії, така ситуація не матиме загрози для фінського ринку електроенергії, оскільки електроенергія з Росії становить близько 10% загального споживання електроенергії Фінляндією.

Цього тижня президент і прем’єр Фінляндії виступили за невідкладне подання заявки на вступ до НАТО.

В той час Кремль заявив, що це загрожуватиме Росії, та пригрозив відповідними кроками у відповідь.

У Фінляндії побоюються, що “помста Росії” може стосуватися і сфери енергетики. ЗМІ повідомляють, що фінським політикам повідомили про можливість скасування газопостачання з Росії у травні.

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Росія перекидає важку техніку до кордону з Фінляндією - Daily Mail

Джерело: RAO Nordic

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