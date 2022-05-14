РФ зупинить поставки електроенергії до Фінляндії, яка йде до НАТО

Дочірня компанія російської енергетичної компанії Интер РАО RAO Nordic заявила, що з 14 травня не постачатиме електрику до Фінляндії.

– На жаль, ми змушені зазначити, що за обсяги, які були продані на біржі Nord Pool з 6 травня, кошти ще не надійшли на наш банківський рахунок. Ця ситуація є винятковою і сталася вперше за понад двадцять років нашої торгової історії. Ми сподіваємося, що ситуація незабаром вирішиться, і торгівля електроенергією з Росією відновиться, – йдеться в офіційному повідомленні RAO Nordic.

За інформацією компанії Fingrid, яка контролює електромережі Фінляндії, така ситуація не матиме загрози для фінського ринку електроенергії, оскільки електроенергія з Росії становить близько 10% загального споживання електроенергії Фінляндією.

Цього тижня президент і прем’єр Фінляндії виступили за невідкладне подання заявки на вступ до НАТО.

В той час Кремль заявив, що це загрожуватиме Росії, та пригрозив відповідними кроками у відповідь.

У Фінляндії побоюються, що “помста Росії” може стосуватися і сфери енергетики. ЗМІ повідомляють, що фінським політикам повідомили про можливість скасування газопостачання з Росії у травні.

Джерело: RAO Nordic