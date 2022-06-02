Червень, 02 в 11:33

Адміністрація президента США Джо Байдена планує продати Україні чотири бойові безпілотники MQ-1C Grey Eagle, оснащені ракетами Hellfire.

MQ-1C Grey Eagle – американський розвідувально-ударний безпілотний літальний апарат (БПЛА) виробництва General Atomics.

Перший політ відбувся 2004 року. Перебуває на озброєнні ЗС США. Активно застосовувався на території Іраку та Афганістану.

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Оснащені системою NERO, безпілотники MQ-1C Grey Eagle можуть виконувати операції з радіоелектронної боротьби тривалістю втричі довше, ніж пілотовані літаки. Крім того, використання БПЛА дозволяє зайвий раз не ризикувати життям пілотів.

Використання системи NERO нарівні з Ceasar забезпечує ефективну підтримку наземних підрозділів з повітря. Обидві системи здатні глушити радіоелектронні об’єкти противника за межами видимості.

БПЛА MQ-1C Gray Eagle розвиває швидкість до 250 км/год і може перебувати в повітрі до 30 годин. На чотирьох точках підвіски БПЛА здатен нести ракети AGM-114 Hellfire, AIM-92 Stinger або авіабомби GBU-44/B Viper Strike.

У липні 2012 року армія США замовила у компанії General Atomics партію БПЛА Gray Eagle за $410 млн. В цілому американські військові використовують понад 60 безпілотників Gray Eagle.

Вартість одного комплексу Gray Eagle, що включає в себе чотири безпілотники і системи управління, 2011 року становила близько $90 млн.

Тактико-технічні характеристики:

довжина: 8 м

розмах крила: 17 м

максимальна злітна маса: 1 450 кг

максимальна швидкість: 250 км/год

тривалість польоту: 30 годин

практична стеля: 8 850 м.

Джерело: за матеріалами ЗМІ

Фото: Вікіпедія