Глушать противника за межами видимості: безпілотники MQ-1C Grey Eagle, характеристики, ціна
Адміністрація президента США Джо Байдена планує продати Україні чотири бойові безпілотники MQ-1C Grey Eagle, оснащені ракетами Hellfire.
MQ-1C Grey Eagle – американський розвідувально-ударний безпілотний літальний апарат (БПЛА) виробництва General Atomics.
Перший політ відбувся 2004 року. Перебуває на озброєнні ЗС США. Активно застосовувався на території Іраку та Афганістану.
Оснащені системою NERO, безпілотники MQ-1C Grey Eagle можуть виконувати операції з радіоелектронної боротьби тривалістю втричі довше, ніж пілотовані літаки. Крім того, використання БПЛА дозволяє зайвий раз не ризикувати життям пілотів.
Використання системи NERO нарівні з Ceasar забезпечує ефективну підтримку наземних підрозділів з повітря. Обидві системи здатні глушити радіоелектронні об’єкти противника за межами видимості.
БПЛА MQ-1C Gray Eagle розвиває швидкість до 250 км/год і може перебувати в повітрі до 30 годин. На чотирьох точках підвіски БПЛА здатен нести ракети AGM-114 Hellfire, AIM-92 Stinger або авіабомби GBU-44/B Viper Strike.
У липні 2012 року армія США замовила у компанії General Atomics партію БПЛА Gray Eagle за $410 млн. В цілому американські військові використовують понад 60 безпілотників Gray Eagle.
Вартість одного комплексу Gray Eagle, що включає в себе чотири безпілотники і системи управління, 2011 року становила близько $90 млн.
Тактико-технічні характеристики:
- довжина: 8 м
- розмах крила: 17 м
- максимальна злітна маса: 1 450 кг
- максимальна швидкість: 250 км/год
- тривалість польоту: 30 годин
- практична стеля: 8 850 м.
Джерело: за матеріалами ЗМІ
Фото: Вікіпедія