Червень, 02 в 10:54

Протягом минулої доби російські війська втратили в Україні ще 150 осіб, 11 броньованих машин та два літаки.

Про це свідчать дані Генерального штабу Збройних сил України.

Крім того, українська армія за добу знищила ще 35 одиниць автомобільної техніки ворога та два танки.

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Загальні бойові втрати військ РФ у повномасштабній війні в Україні з 24 лютого до 2 червня орієнтовно склали:

• особового складу – близько 30 850 осіб (за добу ліквідовано ще 150 путінських солдатів);

• танків ‒ 1 363 (+2 за добу);

• бойових броньованих машин ‒ 3 354 (+11 за добу);

• артилерійських систем – 661 (+2 за добу);

• РСЗВ (реактивних систем залпового вогню) – 207 одиниць;

• засобів ППО – 95 (+1 за добу);

• літаків – 210 (+2 за добу);

• гелікоптерів – 175;

• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 521 (+2 за добу);

• крилатих ракет – 120;

• кораблів /катерів – 13;

• автомобільної техніки та автоцистерн – 2 325 одиниць (+35 за добу);

• спеціальної техніки – 51 одиниця (+2 за добу).

Найбільших втрат ворог зазнав на Бахмутському напрямку.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби українська армія зруйнувала плани путінських військ одразу на трьох напрямках на Сході України: на Лиманському, Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.

За даними американських експертів, війська РФ намагаються уникнути бою на річці Сіверський Донець із боку Сєвєродонецька. Під час форсування цієї річки окупанти зазнали значних втрат.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ

Фото: Генеральний штаб ЗСУ