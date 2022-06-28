Червень, 28 в 11:40

За чотири дні до початку повномасштабної війни Росії з Україною, 20 лютого 2022 року, президенти Франції та РФ Еммануель Макрон та Володимир Путін провели телефонну розмову, розшифровку якої опублікували французькі журналісти.

Про що говорили Макрон та Путін напередодні вторгнення – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Про зростання напруженості у регіоні

Президент Макрон зазначив, що напруженість продовжила зростати, незважаючи на попередню розмову з Путіним. Він закликав лідера РФ розповісти про своє бачення ситуації та прямо заявити про свої наміри.

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— Потім я хочу зрозуміти, чи є ще якісь розумні дії, які можна зробити, і що я можу ще запропонувати тобі, — звернувся він.

Путін, у свою чергу, сказав, що Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц заявили, що президент України Володимир Зеленський “був готовий зробити жест, що він підготував проект закону для імплементації Мінських угод”. Проте за фактом Зеленський цього не робить, заявив глава Кремля. У зв’язку з цим він звинуватив президента Зеленського у тому, що він нібито бреше європейським партнерам.

Про Мінські домовленості

Президент РФ сказав, що чув коментарі Макрона на пресконференції в Києві 8 лютого про те, що Мінські угоди мають бути переглянуті, щоб їх можна було застосувати.

Однак Еммануель Макрон виступив із запереченням цього – за його словами, він ніколи не казав, що Мінські угоди мають бути переглянуті.

– Я цього не говорив ні в Берліні, ні у Києві, ні у Парижі. Я сказав, що вони повинні бути прийняті, а їх положення повинні бути дотримані. У мене зовсім інше уявлення про події останніх днів, – сказав він.

Про сепаратистів

Путін підкреслив, що не розуміє, “у чому проблема із сепаратистами”, оскільки вони “зробили все необхідне, щоб розпочати конструктивний діалог з українською владою”.

Президент Франції тим часом зазначив, що Мінські домовленості – діалог з РФ, а не з маріонетками.

– Сепаратисти – не ті, хто вноситиме пропозиції щодо (змін, – Ред.) до українських законів, – підкреслив Макрон.

Володимир Путін зазначив, що у нього з Еммануелем Макроном “дуже різне бачення ситуації”. І сказав, що зачитував під час минулої розмови статті 9, 11 та 12 Мінських угод.

– Вони в мене перед очима! Там чітко написано, що пропозиція України має бути узгоджена із представниками окремих районів Донецької та Луганської областей у рамках тристоронньої зустрічі. Це саме те, що ми пропонуємо зробити. Тож я не знаю, де твій юрист вивчав право, – сказав Макрон.

Він додав, що не знає, який юрист міг сказати, що у суверенній державі тексти законів складають сепаратистські групи, а не демократично обрані владою.

Після цього Путін розлютився і назвав уряд Зеленського “не демократично обраним”, заявив, що “люди горіли живцем, була кривава лазня” і Володимир Зеленський, нібито, один із тих, хто несе за це відповідальність.

Він почав наполягати на тому, що сепаратисти надіслали Києву свої пропозиції, проте не отримали жодної відповіді.

Макрон у відповідь наголосив, що це тому, що нікого не цікавлять пропозиції сепаратистів.

– Ми просимо, щоб вони відповідали на пропозиції українців – і все має бути зроблено саме в такий спосіб, оскільки це закон! Те, що ти щойно сказав, викликає сумніви в тому, наскільки ти сам готовий дотримуватись Мінських угод, якщо, на твою думку, тобі доводиться мати справу з нелегітимною владою терористів, – заявив президент Франції.

Однак глава РФ продовжив наполягати на своєму та повторив, що Київ не відповідає на пропозиції сепаратистів.

Про зустріч у рамках робочої групи

Еммануель Макрон запропонував провести зустріч у рамках робочої групи, щоб все ж таки розглянути відповідь сепаратистів на пропозиції України.

– Вже завтра можна попросити, щоб цю роботу було зроблено, і вимагати від усіх зацікавлених сторін відмовитися від політики “порожнього крісла”. Однак останні пару днів сепаратисти не висловлювали бажання вступати в цю дискусію. Я негайно вимагатиму цього від Зеленського, – заявив президент Франції.

Однак Володимир Путін пообіцяв лише “вивчити ці пропозиції” після завершення розмови, а також закликав “тиснути на українців”.

Макрон зазначив, що робить все можливе, щоб “підштовхнути” Україну.

Глава Кремля поскаржився, що це “неефективно”.

Про напругу на Донбасі

Еммануель Макрон закликав Путіна “допомогти йому” та зазначив, що ситуація на лінії зіткнення на Донбасі – дуже напружена.

– Я справді вчора дзвонив Зеленському і закликав його до спокою. Я знову йому скажу, що всім треба заспокоїтись: заспокоїти людей у ​​соціальних мережах, заспокоїти армію України. Але що я ще бачу – ти можеш закликати заспокоїтись свої війська, які майже зайняли позиції. Вчора було багато обстрілів, – наголосив французький глава та поцікавився, як розвиватимуться російські військові навчання.

Путін заявив, що навчання “йдуть за планом” і пообіцяв, що “ймовірно” вони закінчаться у день розмови, 20 лютого, проте сказав, що залишить війська на кордоні, доки ситуація на Донбасі “не вирішиться”.

Еммануель Макрон попросив Путіна “не піддаватися провокаціям”, хоч би якими вони були в наступні години та дні, а також заявив, що для нього головне – знизити рівень напруженості.