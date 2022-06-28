Июнь, 28 в 11:40

За четыре дня до начала полномасштабной войны России с Украиной, 20 февраля 2022 года, президенты Франции и РФ Эммануэль Макрон и Владимир Путин провели телефонный разговор, расшифровку которого опубликовали французские журналисты.

О чем говорили Макрон и Путин накануне вторжения – читайте в материале Фактов ICTV.

О росте напряженности в регионе

Президент Макрон отметил, что напряженность продолжила расти, несмотря на предыдущий разговор с Путиным. Он призвал лидера РФ рассказать о своем видении ситуации и прямо заявить о своих намерениях.

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– Потом я хочу понять, есть ли еще какие-то разумные действия, которые можно предпринять, и что я могу тебе еще предложить, – обратился он.

Путин, в свою очередь, сказал, что якобы Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц заявили, что президент Украины Владимир Зеленский “был готов сделать жест, что он подготовил проект закона для имплементации Минских соглашений”. Однако по факту Зеленский не делает этого, заявил глава Кремля. В связи с этим он обвинил президента Зеленского в том, что он якобы лжет европейским партнерам.

О Минских договоренностях

Президент РФ сказал, что слышал комментарии Макрона на пресс-конференции в Киеве 8 февраля о том, что Минские соглашения должны быть пересмотрены, чтобы их можно было применить.

Однако Эммануэль Макрон выступил с отрицанием этого – по его словам, он никогда не говорил, что Минские соглашения должны быть пересмотрены.

– Я этого не говорил ни в Берлине, ни в Киеве, ни в Париже. Я сказал, что они должны быть приняты, а их положения должны соблюдаться. У меня совсем другое представление о событиях последних дней, – сказал он.

О сепаратистах

Путин подчеркнул, что не понимает, “в чем проблема с сепаратистами”, так как они “сделали все необходимое, чтобы начать конструктивный диалог с украинскими властями”.

Президент Франции, тем временем, отметил, что Минские договоренности – диалог с РФ, а не с марионетками.

– Сепаратисты – не те, кто будет вносить предложения по (изменению, – Ред.) украинских законов, – подчеркнул Макрон.

Владимир Путин отметил, что у него с Эммануэлем Макроном “очень разное видение ситуации”. И сказал, что зачитывал во время прошлого разговора статьи 9, 11 и 12 Минских соглашений.

– Они у меня перед глазами! Там четко написано, что предложение Украины должно быть согласовано с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей в рамках трехсторонней встречи. Это именно то, что мы предлагаем сделать. Так что я не знаю, где твой юрист изучал право, – сказал Макрон.

Он добавил, что не знает, какой юрист мог сказать, что в суверенном государстве тексты законов составляют сепаратистские группы, а не демократически избранные власти.

После этого Путин разозлился и назвал правительство Зеленского “не демократически избранным”, заявил, что “люди горели заживо, была кровавая баня” и Владимир Зеленский, якобы, один из тех, кто несет за это ответственность.

Он начал настаивать на том, что сепаратисты направили Киеву свои предложения, однако не получили никакого ответа.

Макрон в ответ отметил, что это потому, что никого не интересуют предложения сепаратистов.

– Мы просим, чтобы они отвечали на предложения украинцев – и все должно быть сделано именно таким образом, поскольку это закон! То, что ты только что сказал, вызывает сомнения в том, насколько ты сам готов придерживаться Минских соглашений, если, по твоему мнению, тебе приходится иметь дело с нелегитимной властью террористов, – заявил президент Франции.

Однако глава РФ продолжил настаивать на своем и повторил, что Киев не отвечает на предложения сепаратистов.

О встрече в рамках рабочей группы

Эммануэль Макрон предложил провести встречу в рамках рабочей группы, чтобы все же рассмотреть ответ сепаратистов на предложения Украины.

– Уже завтра можно попросить, чтобы эта работа была проделана, и потребовать от всех заинтересованных сторон отказаться от политики “пустого кресла”. Однако в последние пару дней сепаратисты не высказывали желания вступать в эту дискуссию. Я немедленно потребую этого от Зеленского, – заявил президент Франции.

Однако Владимир Путин пообещал лишь “изучить эти предложения” после завершения разговора, а также призвал “давить на украинцев”.

Макрон отметил, что делает все возможное, чтобы “подтолкнуть” Украину.

Глава Кремля пожаловался, что это “неэффективно”.

О напряжении на Донбассе

Эммануэль Макрон призвал Путина “помочь ему” и отметил, что ситуация на линии соприкосновения на Донбассе – очень напряженная.

– Я действительно вчера звонил Зеленскому и призывал его к спокойствию. Я снова ему скажу, что всем нужно успокоиться: успокоить людей в социальных сетях, успокоить армию Украины. Но что я еще вижу – ты можешь призвать успокоиться свои войска, которые почти заняли позиции. Вчера было много обстрелов, – подчеркнул французский глава и поинтересовался, как будут развиваться российские военные учения.

Путин заявил, что учения “идут по плану” и пообещал, что, вероятно, они закончатся в день разговора, 20 февраля, однако сказал, что оставит войска на границе, пока ситуация на Донбассе “не разрешится”.

Эммануэль Макрон попросил Путина “не поддаваться провокациям”, какими бы они ни были в последующие часы и дни, а также заявил, что для него главное – снизить уровень напряженности.

О встрече с США и Европой

Президент Франции предложил устроить Путину двустороннюю встречу в Женеве с президентом США Джо Байденом и подчеркнул, что лидеру РФ нужно лишь назвать дату, которая ему подходит.

Однако глава Кремля отказался, заявив, что если переговоры пройдут “обо всем и ни о чем”, то их все осудят, и сказал, что такую встречу нужно подготовить заранее.

Макрон призвал Путина дать четкий ответ – готов ли он на встречу с США, а после на расширенную – с европейцами, если не называть ее дату уже сейчас.

Президент РФ назвал это предложение “заслуживающим внимания”, предложил переговоры между советниками для этой договоренности и отметил, что “в целом согласен”.