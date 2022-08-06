Серпень, 05 в 22:48

Увечері в п’ятницю, 5 серпня, стало відомо, що палестинська організація “Ісламський джихад” здійснила масований ракетний удар по Ізраїлю.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Палестинці заявили, що ракетний обстріл став відповіддю Ізраїлю на військову операцію “На зорі”, яку Єрусалим проводить у секторі Гази.

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У соцмережах публікують відео, де можна побачити, як протиракетна оборона Ізраїлю Залізний купол перехоплює ракети над Ашдодом – містом на півдні країни.

A missile barrage fired by Palestinian militants in Gaza towards Israeli communities a short time ago. pic.twitter.com/iZrWZTbVyC — Joe Truzman (@JoeTruzman) August 5, 2022

В Ізраїлі тим часом звучать сирени повітряної тривоги. Прем’єр країни Яїр Лапід заявив, що не зацікавлений у масштабній операції на території Гази, проте Єрусалим “не боїться її”.

Тим часом муніципалітет Тель-Авіва заявив, що відкриває громадські бомбосховища, дотримуючись інструкцій військового командування тилу, незважаючи на те, що ракети, запущені з Гази цього вечора, не були направлені на Тель-Авів.

Палестинські ЗМІ тим часом оголосили, що ізраїльські літаки завдають ударів по об’єктах на півдні Гази.

Військовий підрозділ палестинського руху “Ісламський джихад” стверджує, що випустив “понад 100 ракет по Тель-Авіву та інших ізраїльських містах у якості помсти за вбивство ізраїльською армією Ясіра аль-Джабарі та інших палестинців, у тому числі 5-річної дівчинки”.

Армія оборони Ізраїлю уточнила, що їй відомо про пуск лише 80 ракет. Там зазначили, що майже половина з них упала у секторі Газа. Повідомляється, що кордон перетнуло 46 ракет, 33 з яких перехопила система ППО “Залізний купол”.

Інші – впали на відкритій місцевості, не завдавши шкоди.

Місцеві ЗМІ пов’язують невідповідність у цифрах щодо ракет з тим, що частина з них впала, не долетівши до цілей.

Пізніше ізраїльська армія повідомила, що розпочала широкомасштабні авіаудари по військових об’єктах з виробництва зброї палестинського “Ісламського джихаду” в секторі Газа. Також там назвали своїми цілями склади та позиції для запуску ракет.

Міноборони Ізраїлю оголосило, що армія країни розпочинає широкомасштабну повітряну операцію проти “Ісламського джихаду”.

– Наша політика однозначна: той, хто нам загрожує, буде знищений, – сказав міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц.

Він додав, що підписав указ про призов із резерву до 25 000 військовослужбовців для “оперативних цілей”.

Джерела: The Times of Israel, Aljazeera, The Palestine Chronicle

Фото: Скриншот видео Joe Truzman