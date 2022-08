Увечері в п’ятницю, 5 серпня, стало відомо, що палестинська організація “Ісламський джихад” здійснила масований ракетний удар по Ізраїлю.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Палестинці заявили, що ракетний обстріл став відповіддю Ізраїлю на військову операцію “На зорі”, яку Єрусалим проводить у секторі Гази.

У соцмережах публікують відео, де можна побачити, як протиракетна оборона Ізраїлю Залізний купол перехоплює ракети над Ашдодом – містом на півдні країни.

A missile barrage fired by Palestinian militants in Gaza towards Israeli communities a short time ago. pic.twitter.com/iZrWZTbVyC

— Joe Truzman (@JoeTruzman) August 5, 2022