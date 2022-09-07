Приїхала відпочивати з сім’єю: на Багамах акула вбила жінку

Вересень, 07 в 13:37

На Багамах під час підводного плавання з сім’єю у популярному місці біля бухти Нью-Провіденс на 58-річну жінку напала акула.

Вона була частиною групи з п’яти-семи пасажирів круїзного лайнера.

Серед пасажирів були чоловік загиблої, донька та син, які приїхали з Пенсільванії і забронювали екскурсію в місцевій компанії, щоб зайнятися підводним плаванням у водах Грін-Кей.

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UPDATE: Eyewitness News understands an American woman is dead following a shark attack near Green Cay. Police are currently on scene at Montague Beach. This is a developing story. pic.twitter.com/6tcWpR6JfX — Eyewitness News Bahamas (@ewnewsbahamas) September 6, 2022

ЗМІ повідомляють, що члени сім’ї бачили, як на жінку напала акула. Її змогли витягнути з води на борт. За попередньою інформацією, жінка дістала травми верхніх кінцівок.

Її доставили до найближчої лікарні, але медики констатували смерть.

Місцеві видання з посиланням на слова родини загиблої пишуть, що на жінку напала акула-бик. Цей вид відомий своїми нападами на людей.

Довжина тіла морських підвидів акули-бика досягає 3,5 м.

Джерело: Eyewitness News