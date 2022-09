Приїхала відпочивати з сім’єю: на Багамах акула вбила жінку

На Багамах під час підводного плавання з сім’єю у популярному місці біля бухти Нью-Провіденс на 58-річну жінку напала акула.

Вона була частиною групи з п’яти-семи пасажирів круїзного лайнера.

Серед пасажирів були чоловік загиблої, донька та син, які приїхали з Пенсільванії і забронювали екскурсію в місцевій компанії, щоб зайнятися підводним плаванням у водах Грін-Кей.

UPDATE: Eyewitness News understands an American woman is dead following a shark attack near Green Cay. Police are currently on scene at Montague Beach. This is a developing story. pic.twitter.com/6tcWpR6JfX

— Eyewitness News Bahamas (@ewnewsbahamas) September 6, 2022