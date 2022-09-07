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Приїхала відпочивати з сім’єю: на Багамах акула вбила жінку

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Приїхала відпочивати з сім’єю: на Багамах акула вбила жінку
Фото: Depositphotos

На Багамах під час підводного плавання з сім’єю у популярному місці біля бухти Нью-Провіденс на 58-річну жінку напала акула.

Вона була частиною групи з п’яти-семи пасажирів круїзного лайнера.

Серед пасажирів були чоловік загиблої, донька та син, які приїхали з Пенсільванії і забронювали екскурсію в місцевій компанії, щоб зайнятися підводним плаванням у водах Грін-Кей.

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ЗМІ повідомляють, що члени сім’ї бачили, як на жінку напала акула. Її змогли витягнути з води на борт. За попередньою інформацією, жінка дістала травми верхніх кінцівок.

Її доставили до найближчої лікарні, але медики констатували смерть.

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Місцеві видання з посиланням на слова родини загиблої пишуть, що на жінку напала акула-бик. Цей вид відомий своїми нападами на людей.

Довжина тіла морських підвидів акули-бика досягає 3,5 м.

Джерело: Eyewitness News

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