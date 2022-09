Приехала отдыхать с семьей: на Багамах акула убила женщину

На Багамах во время подводного плавания с семьей в популярном месте возле бухты Нью-Провиденс на 58-летнюю женщину напала акула.

Она была частью группы из пяти-семи пассажиров круизного лайнера.

Среди пассажиров были муж погибшей, дочь и сын, которые приехали из Пенсильвании и забронировали экскурсию в местной компании, чтобы заняться подводным плаванием в водах Грин-Кей.

UPDATE: Eyewitness News understands an American woman is dead following a shark attack near Green Cay. Police are currently on scene at Montague Beach. This is a developing story. pic.twitter.com/6tcWpR6JfX

— Eyewitness News Bahamas (@ewnewsbahamas) September 6, 2022