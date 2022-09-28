Естонія запропонує ЄС внести патріарха РПЦ Кирила до списку санкцій

Вересень, 28 в 12:45

Естонія запропонує включити патріарха Російської православної церкви Кирила (Володимира Гундяєва) до санкційного списку Європейського Союзу.

Про це заявив голова МЗС Естонії Урмас Рейнсалу, повідомляє ERR.

За словами Рейнсалу, така ініціатива викликана заявами патріарха, у яких він вихваляє геноцидну війну.

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Днями патріарх Кирило заявив, що у війні проти України російські солдати виконують своє покликання та обов’язок перед батьківщиною та суспільством, тому їхні дії можна порівняти з самопожертвою.

За словами російського патріарха, загиблий російський солдат змиє абсолютно всі свої гріхи під час виконання військового обов’язку.

27 вересня у проповіді після літургії у храмі Христа Спасителя російський патріарх сказав про важливість “духовної мобілізації”, яка, за його словами, має допомогти “повному примиренню РФ та України”. При цьому у розумінні Кирила, “примирення” не має йти шляхом “небезпечних компромісів”.

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Джерело: ERR