Кулеба обговорив з Блінкеном нову допомогу США і російську анексію

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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорив із держсекретарем США Ентоні Блінкеном нову допомогу Штатів для України.

Зокрема, Блінкен поінформував свого колегу про виділення нашій країні військової підтримки на суму $1,1 млрд і майбутні постачання.

Сторони обговорили незаконні та нелегітимні спроби Москви змінити кордони України, а також воєнні злочини й порушення прав людини, вчинені російськими військами.

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Дмитро Кулеба подякував США за непохитну підтримку, зокрема за виділення нової допомоги у розмірі $12,4 млрд.

Він повідомив, що, незважаючи на будь-які незаконні кроки Путіна, США продовжуватимуть підтримувати Україну у нашій справедливій боротьбі.

In today’s call with @SecBlinken, I thanked the U.S. for its unfaltering support, including the latest $12.35 bln in new security and budgetary assistance. Secretary assured that regardless of any Putin’s illegal steps, the U.S. will keep supporting Ukraine in our just struggle. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 1, 2022

Також Кулеба і Блінкен обговорили важливість зернової угоди і продовження експорту українського зерна. Ще однією темою розмови була безпека ядерних об’єктів України.

Нагадаємо, 1 жовтня радник США з національної безпеки Джейк Салліван повідомив, що Україна отримає новий пакет допомоги від США.

За його словами, Штати засуджують РФ за організацію псевдореферендумів, щоб спробувати анексувати частину території України. Тому вони не виключають постачання Україні танків.

Джерело: Держдеп США