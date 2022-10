Кулеба обсудил с Блинкеном новую помощь США и российскую аннексию

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном новую помощь Штатов для Украины.

В частности, Блинкен проинформировал своего коллегу о выделении нашей стране военной поддержки на сумму $1,1 млрд и будущих поставок.

Стороны обсудили незаконные и нелегитимные попытки Москвы изменить границы Украины, а также военные преступления и нарушения прав человека, совершенные российскими войсками.

Дмитрий Кулеба поблагодарил США за непоколебимую поддержку, в том числе за выделение новой помощи в размере $12,4 млрд.

Он сообщил, что, несмотря на любые незаконные шаги Путина, США будут продолжать поддерживать Украину в нашей справедливой борьбе.

In today’s call with @SecBlinken, I thanked the U.S. for its unfaltering support, including the latest $12.35 bln in new security and budgetary assistance. Secretary assured that regardless of any Putin’s illegal steps, the U.S. will keep supporting Ukraine in our just struggle.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 1, 2022