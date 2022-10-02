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Кулеба обсудил с Блинкеном новую помощь США и российскую аннексию

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Кулеба_Блінкен
Фото: МИД

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном новую помощь Штатов для Украины.

В частности, Блинкен проинформировал своего коллегу о выделении нашей стране военной поддержки на сумму $1,1 млрд и будущих поставок.

Стороны обсудили незаконные и нелегитимные попытки Москвы изменить границы Украины, а также военные преступления и нарушения прав человека, совершенные российскими войсками.

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Дмитрий Кулеба поблагодарил США за непоколебимую поддержку, в том числе за выделение новой помощи в размере $12,4 млрд.

Он сообщил, что, несмотря на любые незаконные шаги Путина, США будут продолжать поддерживать Украину в нашей справедливой борьбе.

Также Кулеба и Блинкен обсудили важность зернового соглашения и продолжение экспорта украинского зерна. Еще одной темой разговора была безопасность ядерных объектов Украины.

Напомним, 1 октября советник США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Украина получит новый пакет помощи от США.

По его словам, Штаты осуждают РФ за организацию псевдореферендумов, чтобы попытаться аннексировать часть территории Украины. Поэтому они не исключают поставку Украине танков.

Источник: Госдеп США

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