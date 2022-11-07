Листопад, 07 в 11:29

У Росії залишилося лише 120 ракет типу Іскандер. Такі цифри озвучив представник Головного управління розвідки України Вадим Скібіцький.

За його словами, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі України, Росія використала близько 80% своїх сучасних ракет. Зокрема, тільки в жовтні окупанти запустили по Україні 25 Іскандерів.

Також Вадим Скібіцький додав, що воєнній розвідці України стали відомі плани Кремля придбати в Ірану балістичні ракети Fateh-110 і Zolfaghar і відправити їх повітрям до Криму та морем до російських портів на Каспійському морі.

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За його словами, відповідні домовленості вже досягнуті.

Нагадаємо, раніше керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов повідомив, що запаси багатьох видів ракет у Росії впали до критичного рівня – нижче 30%.

Саме тому загарбники вдаються до використання дронів-камікадзе для ударів по території України.

Згідно з даними міністра оборони Олексія Резнікова, станом на середину жовтня Росія мала лише 609 з 1 844 високоточних ракет дальнього радіусу дії.

Джерело: The Economist