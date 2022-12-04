Грудень, 04 в 10:13

Директорка Національної розвідки США Евріл Гейнс на щорічному форумі національної оборони імені Рейгана заявила, що у найближчі кілька місяців очікується зниження темпів боїв в Україні.

За її словами, українська армія та населення ще більше сповнені рішучості боротися за свою свободу, попри масштабні пошкодження енергосистеми через ракетні атаки. Але у найближчі кілька місяців все ж таки варто очікувати зниження темпів бойових дій.

– Ми вже спостерігаємо своєрідне зниження темпів конфлікту… і очікуємо, що так буде найближчими місяцями, – сказала Евріл Гейнс.

Вона заявила, що й українські, і російські військові спробують переоснастити та поповнити запаси для підготовки до контрнаступу після зими, але поки що не зрозуміло, як це виглядатиме.

Зараз дивляться

– Насправді ми маємо неабиякий скептицизм щодо того, чи будуть росіяни насправді готові це зробити. Я думаю оптимістичніше про українців у цей період, – сказала директорка Національної розвідки США.

Також Гейнс заявила, що Росія витрачає артилерійські снаряди швидше, ніж встигає їх виготовляти.

– Навряд чи можу назвати точні цифри на цьому форумі, але снаряди витрачаються досить швидко. І ми вважаємо, що наразі вони не здатні самостійно поповнювати те, що витрачають, – наголосила Гейнс.

Водночас аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що загальний темп воєнних операцій на Сході України може зрости найближчими тижнями.