США таємно модифікували HIMARS, щоб ними не можна було уразити РФ – WSJ

Грудень, 05 в 21:57

США таємно модифікували передані Україні пускові установки HIMARS, щоб їх не можна було використати для запуску ракет великої дальності по території Росії.

Таким чином Вашингтон намагався уникнути ескалації війни.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на американських посадовців.

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– Пентагон модифікував пускові установки HIMARS таким чином, щоб вони не могли стріляти ракетами великої дальності, зокрема ATACMS, які мають дальність польоту майже 300 км, – йдеться у повідомленні.

У США побоюються, що Україна може перестати виконувати свою обіцянку не завдавати ударів по території Росії зброєю, наданою Вашингтоном.

Через це Україна так і не отримала ATACMS, а також безпілотники MQ-1C Gray Eagle.

WSJ зазначає, що в Пентагоні відмовилися коментувати модифікації, які, за словами офіційних осіб США, стосуються їхнього апаратного та програмного забезпечення.

– З міркувань оперативної безпеки ми не коментуємо публічно конфігурацію систем, наданих союзникам і партнерам. Сполучені Штати, як і раніше, прихильні наданню Україні можливостей, необхідних їй для протидії російській агресії, – сказав офіційний представник Пентагону, бригадний генерал Патрік Райдер.