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Спецгрупа Байдена розслідує, як американські технології опинились в ударних безпілотниках Ірану – CNN

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Спецгрупа Байдена розслідує, як американські технології опинились в ударних безпілотниках Ірану – CNN

В адміністрації президента США Джо Байдена повідомили про створення робочої групи для з’ясування того, як технології західного зразка потрапили до іранських дронів-камікадзе, які Росія використовує для атак проти України.

Про це з посиланням на кілька анонімних джерел повідомляє CNN.

За даними видання, неназвані американські чиновники заявили, що до складу групи входитимуть усі ключові відомства – Мінфін, Пентагон, Мін’юст, Держдеп та Мінторгівлі США.

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Серед завдань групи Байдена – обговорення наявності технологій із США в іранських дронах з усіма американськими виробниками, чия продукція виявлена у безпілотниках. 

В останній тиждень роботу групи підсилили після того, як у США з’явились розвіддані про наміри РФ почати виробляти Шахеди на власній території з постачанням з Ірану необхідного для цього обладнання.

Як нагадує видання, однією з американських компаній, чиї технології знайшли в дронах Ірану, є Texas Industries. Сама компанія спростовує продаж своєї продукції до Ірану, Білорусі чи Росії.

Раніше канадська компанія Tallysman підтвердила, що в іранських дронах застосовували компоненти її виробництва. 

Президент Володимир Зеленський повідомляє, що РФ нещодавно отримала від Ірану 250 дронів-камікадзе.

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Фото: ГУР МО 

Джерело: CNN
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